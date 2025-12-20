El más buscado

Más allá de gustos o estilos musicales, el dato es contundente: la letra de "Debí tirar más fotos", de Bad Bunny, se colocó como la más buscada en internet en el año que está por concluir, al encabezar el ranking de tendencias.

En la lista dada a conocer por Google, que comprende el periodo 1 de enero al 25 de noviembre, se observa el top 5 liderado por el Conejo Malo, mientras que "Elder daughter" de Taylor Swift se quedó en el quinto puesto.

¿Qué otras canciones destacaron en las búsquedas?

El reporte no ofrece cifras aproximadas, sino simplemente las posiciones del título y su intérprete. Entre el puertorriqueño y la estadounidense se encuentran "Taboala bale", de Apertura de Silet; "Ordinario", de Alex Warren y "Gabriela" del grupo de K-pop femenino: Katseye.

Lo que marcó tendencia en el 2025

Google explica en el documento que "Year in search" como llama a su herramienta, revela las preguntas, momentos y personas que el mundo buscó a lo largo del año. Indica que las listas de Año en Búsqueda 2025 representan las consultas más tendencias. Para determinar las tendencias, identificó los términos de búsqueda que registraron el mayor aumento de tráfico entre el 1 de enero y 25 de noviembre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Subraya que no basa las listas en términos de "más buscados" porque palabras genéricas como "meteorología" o "noticias" son populares cada año y no reflejan lo que fue único en ese año.

Detalles sobre las series y películas más populares

En las cifras se informa que la serie coreana de Netflix: "El juego del calamar 3" y la británica "Adolescencia", sobre un joven acusado de asesinato, estuvieron dentro de las cinco series con más tendencia en el orbe. Pero el primer sitio en este ámbito fue para "Monstruo: la historia de Ed Gein" de Netflix, sobre un asesino y profanador de tumbas para la fabricación de objetos con restos humanos, en la década de los 50s.

En el ámbito fílmico, la producción "Anora" se lleva la medalla de oro, mucho empujado por triunfar en el Oscar como Mejor Película y sus nominaciones al Globo de Oro; rebasó a la más reciente entrega de "Superman", la taquillera "Una película de Minecraf" y el fenómeno "Pecadores", la cual se apunta a ser una de las grandes favoritas en la próxima entrega del premio de la Academia.

Actores más buscados en 2025 y sus producciones

Los usuarios de la red también quisieron saber quiénes eran ciertos actores, llevándose la palma Mikey Madison, precisamente la protagonista de "Anora", en la que interpreta a una trabajadora sexual. Además fue la joven actriz que se llevó el Oscar superando a la favorita Demi Moore, quien parecía iba a triunfar por su trabajo en "La sustancia".

Lewis Pullman, actor en "Thunderbolts", tiene el segundo lugar y seguramente podría repetir en 2026, pues se sumará a la nueva entrega de "Avengers", que estrenaría justo en un año. Isabela Merced se quedó con la medalla de bronce en tendencias, confirmando ser un rostro codiciado para producciones hollywoodense del futuro.