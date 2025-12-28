Taylor Momsem abrirá concierto de AC/DC en Ciudad de México

Tenía seis años cuando apareció en pantalla con un abrigo rojo, una voz dulce y una mirada capaz de derretir al personaje más gruñón de la Navidad. Ahora, a sus 32, Taylor Momsen es la voz de The Pretty Reckless, banda que abrirá los conciertos de AC/DC.

Para muchos la agrupación sigue siendo "la banda de la niña de El Grinch", pero la realidad es que se ha ganado, por mérito propio, un lugar en una de las giras más grandes del rock mundial.

Su primer álbum, "Light Me Up" (2010), dejó claro el rumbo desde el inicio. Canciones como "Make Me Wanna Die" y "Miss Nothing" colocaron al grupo en el radar internacional.

En 2014, con "Going to Hell", debutaron en el Top 5 del Billboard 200, a partir de ese momento, el nombre de la banda comenzó a aparecer de forma constante en los carteles de grandes giras.

Abrieron conciertos para Evanescence, Guns N' Roses y Marilyn Manson, y más tarde para Soundgarden. De hecho, estuvieron presentes en el último show de Chris Cornell, una experiencia que marcó profundamente a la banda.

¿Quién es Taylor Momsen y su trayectoria musical?

Entre 2024 y 2025, The Pretty Reckless se integró como acto abridor de la gira Power Up Tour de AC/DC, tocando frente a audiencias masivas y consolidando su lugar en los estadios.

Estrenada en el 2000, "How the Grinch Stole Christmas" se convirtió en un clásico de las fiestas. Dirigida por Ron Howard y protagonizada por Jim Carrey, la película marcó a toda una generación.

Pero, además de la actuación de Carrey, quien se robó el corazón de los espectadores fue la pequeña Cindy Lou Who, interpretada por Momsen.

25 años después de que la criatura verde intentara llevarse la Navidad, y para conmemorar el estreno del filme, Momsen grabó una nueva versión de "Where Are You Christmas?", la canción que interpretó cuando era niña.

El tema no llegó solo: forma parte de un EP navideño de seis tracks lanzado junto a su banda bajo el título "Taylor Momsen´s Pretty Reckless Christmas".

Detalles sobre la gira Power Up Tour de AC/DC

Ahora, esa niña que alguna vez cantó desde Whoville regresará a México como una de las voces más sólidas del hard rock actual. The Pretty Reckless se presentará el 7 de abril de 2026 como banda abridora de AC/DC en el Estadio GNP.