Busca Pesado expandir sus horizontes musicales

CIUDAD DE MÉXICO

"Estamos platicando con nuestra disquera y tratando de armar un proyecto para celebrar estos 30 años con un disco donde tengamos invitados de otros géneros. Que podamos armar una canción de Pesado con el estilo de alguien que se dedique al rock, que haga pop.

"Que estemos presentes en el Vive Latino nos va a abrir mucho la mente para pensar en qué opciones. Sería algo muy padre hacer algo con Marco Antonio Solís, Miguel Bosé, hacerlo entre norteño orquestado, es un gran reto y va a salir algo muy interesante", adelantó Beto Zapata, líder y cofundador de la agrupación, en encuentro virtual con medios.

De hecho el músico cree que la voz de Gloria Trevi es ideal para alguno de sus temas y se imagina que Carlos Vives podría cantar "Loco", aunque lo que desea es sorprenderse.

La banda llegará al Vive Latino el domingo 19 de marzo y les ilusiona imaginar que podrían surgir invitaciones para improvisar alguna canción con otros grupos presentes.

A los músicos también les ilusiona que participar en el festival le diga a sus fans que siguen vigentes y les permita presentarse con los más jóvenes, pues dijeron que tras su disco Lo Mejor Desde la Cantina, se dieron a conocer entre niños.

"Tengo amigos que tienen tiendas de música, negocios donde venden instrumentos y los papás compraban guitarras infantiles, acordeones infantiles y nos mandaban videos donde estaban viendo el DVD y trataban de imitar.

"Quiere decir que no hay que cambiar la fórmula, hay que seguir con canciones de amor, desamor, algunos corridos guardando algunos aspectos, cumbias que hablan de nostalgia, tristeza, alegría. Con esa misma fórmula hay que buscar aparadores que puedan llegar a ese público", dijo Zapata.

Su orgullo por la música que interpretan es tal que no les molesta ni siquiera que algunos llamen su estilo musical de formas despectivas, como hizo un comentarista deportivo cuando salieron a un estadio de futbol para interpretar el himno nacional.

"Dijo que éramos de música agropecuaria. Cuando me platicaron, pensaron que me iba a molestar y al contrario, me siento orgulloso, soy admirador de las raíces de la música norteña. En mis inicios siempre he admirado a Los Alegres de Terán, Los Tremendos Gavilanes, Los Montañeses del Álamo, Las Jilguerillas.

"El mote de 'música agropecuaria' no sé con qué intención se le diga a la norteña. ¿Ofender? Creo que no. Nos sentimos orgullosos de que nuestras raíces vengan del campo", remarcó Zapata.