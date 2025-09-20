Vuelve con un disco dance

Vuelve con un disco danceEl reconocido productor Stuart Price se une nuevamente a Madonna para trabajar en su nuevo álbum, continuando la exitosa colaboración de 'Confessions on a dance floor'.
La cantante Madonna lanzará en 2026 un álbum dance, producido por Stuart Price, con quien creó “Confessions on a dance floor “(2005), que incluyó éxitos como “Hung Up” y “Sorry”.
La interprete, de 67 años, regresa a Warner Records, sello con el que debutó y firmó sus mayores éxitos entre 1982 y 2007, después de tres discos que no tuvieron gran impacto
“Espero con ilusión el futuro, haciendo música, lo inesperado y quizá provocando debates necesarios”, informó en un comunicado la reina del pop.
