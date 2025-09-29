Consiente a sus fans

El Grupo Duelo logró ¡sold out! en su presentación de su tour ´El Desafío Musical´ en Bert Ogden Arena en Edinburg, Texas, en donde ofrecieron un espectacular concierto con un escenario de 360 grados por lo que los fans desde cualquiera de las localidades pudieron ver a sus ídolos de la música norteña quienes cantaron durante 150 minutos sus más grandes éxitos.

El Grupo Duelo logro abarrotar el Bert Ogden Arena que lució llena con los fans de esta agrupación norteña que disfrutaron de un basto repertorio de éxitos, mismos que fueron coreados por las miles de personas presentes.

Canciones de ayer y de hoy, de amor y desamor, sonaron durante la velada norteña, entre los éxitos se escucho: Puño de Diamantes, Quise, El amor no acaba, ¿Cómo evitar?, Y me quedé suspirando, Es muy raro que vuelva, Insomnio y la de Amiga Soledad por mencionar algunos de los temas de esta presentación que concluyó con el tema de Vive de José María Napoléon y ante la ovación de un publico que no los dejaba ir.