Sofía Monroy, la mexa que conquista Amazon Music

Muchos son los artistas que comienzan un camino musical a diario, pero hoy veremos a 49 que parecen tener algo diferente y ya han llamado la atención de Amazon Music, entre ellos una mexicana.

Artist to Watch es la lista de la plataforma de streaming en la que reconoce e impulsa los talentos emergentes que considera, tienen el potencial de volverse estrellas mundiales en poco tiempo.

¿Quién es Sofía Monroy y por qué es relevante?

R&B, hip-hop, country, dance, música latina, rock, alternativa, K-Pop, J-Pop, música clásica, son algunos de los géneros que Amazon considera, dominarán el mercado y por ello han elegido cantantes de estos mismos para ponerles un marcaje personal.

Una de las que más llama la atención es Sofía Monroy, una sueco-mexicana que pese a vivir en Suecia bastante tiempo decidió mudarse a México y adoptar el español como su idioma principal para sus canciones. La mexa que en un inicio cantaba en inglés, pero eligió seguir las raíces de su padre llegando a explorar ritmos como el tumbado y los otros 48 elegidos de Amazon: Artist to Watch 2026 serán incluidos a lo largo del año en playlist propias de la compañía para llegar a más personas.

Detalles sobre la lista Artist to Watch de Amazon Music

Lista completa de Artist to Watch 2026:

Adam Klobi

ASHEN

Azuleja

BabyChiefDoIt

Bebo Dumont

Braxton Keith

Chloe Qisha

Chris Patrick

Clara La San

Destin Conrad

Eddie Benjamin

EJAE

Elizabeth Nichols

Fcukers

florence road

Folk Bitch Trio

friqtao

Girl Tones

Girls Don´t Sync

Gregor Hägele

HANA

Jamie MacDonald

JayDon

Joshua Slone

Josi

KAUTA

KETTAMA

Kushagra

kwn

Leatherette

Lou-Adriane Cassidy

Lovehead

Max Styler

MEOVV

Miss Kaninna

Naalayak

Nazz

NewDad

Paracek

PLUTO

PRESIDENT

Seyi Vibez

Sienna Spiro

Skye Newman

Sofia Monroy

sunday (1994)

Vengayo

Yonatan Ayal

Zach John King

Zaynara

Además de simplemente colocar temas de estos artistas en playlist, la plataforma de streaming pidió a siete de ellos temas originales que solamente se podrán encontrar en Amazon Music, aquí te los presentamos:

? Bebo Dumont – "Vámonos De Viaje (Amazon Music Original)" en "Platino"

? Chloe Qisha – "The Winner Takes All (Amazon Music Original)" en "Pop Culture"

? friqtao – "Chasing Wind (Amazon Music Original)" en "Peaceful Meditation"

? Jamie MacDonald – "Just The Two Of Us (Amazon Music Original)" en "Divine Sound"

? JayDon – "TK-song-title-TK (Amazon Music Original)" en "R&B Rotation"

? Vengayo – "TK-song-title-TK (Amazon Music Original)" en "Rap Flow"

? Zach John King – "As It Was (Amazon Music Original)" en "Country Heat"

Paul Firth, Director de Global Music Industry de Amazon Music confía en que este esfuerzo ayude a los jóvenes talentos a volverse artistas internacionales que dominen la escena en poco tiempo.