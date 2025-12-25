Snoop Dogg presenta un espectáculo navideño en la NFL

Este 25 de diciembre, la NFL y Netflix apostaron por algo distinto: un show de medio tiempo que mezcló hip hop, orquesta en vivo, estética navideña y estrellas de distintos universos musicales. El resultado fue "Snoop´s Holiday Halftime Party", encabezado por Snoop Dogg, en pleno duelo entre Minnesota Vikings y Detroit Lions, transmitido por la plataforma de streaming.

El espectáculo formó parte del NFL Christmas Gameday, una apuesta que el servicio busca consolidar tras el impacto del año pasado, cuando sorprendió con el llamado "Beyoncé Bowl". En esta ocasión, el partido se encontraba empatado 7-7 al llegar al medio tiempo.

¿Qué incluyó el espectáculo de medio tiempo?

Como detalle visual, todos los equipos lucieron un parche especial inspirado en las fiestas decembrinas: el escudo de la NFL escoltado por dos bastones de caramelo, un guiño directo a esta nueva tradición navideña del futbol americano.

El show arrancó como si fuera el inicio de una película navideña clásica. Martha Stewart, en una sala, frente a una chimenea junto a 3 perros dóberman, leía un libro y presentó la historia de Snoop Dogg antes de que cambiara la escena de vuelta al estadio y sonaran las primeras notas de "The Next Episode", interpretada con Snoop apareciendo en escena vestido completamente de rojo, como un Santa Claus salido del West Coast.

El escenario estaba cargado de símbolos: árboles de Navidad, un gigantesco bastón de caramelo, bailarinas de ballet, una orquesta en vivo y una enorme bolsa de regalos coronada por un muñeco con el letrero "Snoop on the Stoop". Todo, pensado para convertir el estadio en una postal decembrina.

El rapero cerró su bloque en solitario con "Nuthin´ but a ´G´ Thang", acompañado por coristas y bailarines vestidos de blanco.

Detalles del NFL Christmas Gameday

Uno de los momentos más esperados llegó con la aparición de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces detrás de las protagonistas de la película animada de Netflix K-Pop Demon Hunters. Vestidas de blanco y acompañadas por la orquesta, interpretaron brevemente "Five Golden Rings", aportando un aire pop contemporáneo antes de devolver el escenario a Snoop.

La transición al espíritu navideño clásico la marcó la llegada de Lainey Wilson, quien entró montada en un carruaje para cantar "Santa Claus Is Coming to Town", como salida de una postal de Navidad estadounidense.

El final sorprendió por completo al público. Lejos del hip hop o el pop, el show cerró con Andrea Bocelli y su hijo Mateo Bocelli, interpretando a dueto "I´m Dreaming of a White Christmas". Al final, las K Pop Demon Hunters, Snoop Dog y Wilson se les unieron para terminar con un cierre solemne, con los músicos y bailarines levantando velas al cielo.