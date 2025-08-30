Critican a mujer por subirse a silla de ruedas en show de Shakira

Tras el gran éxito de "Las Mujeres ya no Lloran World Tour", esta semana, Shakira regresó a la Ciudad de México para completar la serie de conciertos en el Estadio GNP, donde miles de fans pudieron corear todos los éxitos de la colombiana.

Aunado a ello, en TikTok circula un video del pasado 26 de agosto, donde presuntamente una mujer que llegó al concierto en silla de ruedas con un grupo de amigas, al estar entre el público se puso de pie y se subió en la silla para tener una mejor vista.

El video que rápidamente se viralizó y que hasta este sábado supera un millón de reproducciones en TikTok, fue compartido por el usuario @emir.emmanuele y menciona: "Santa Shakira haciendo milagros, hace caminar a las personas con discapacidad. Por favor nunca sean esta señora en un concierto".

El hecho provocó disgusto entre los demás asistentes, pues las personas de atrás no podían ver el show por la mujer que se encontraba bailando arriba de la silla de ruedas. En otro clip se le observa grabando y haciendo señas a las personas que le gritaban que se bajara.

Cuando le vuelven a gritar: "Shakira hace milagros, estaba en silla de ruedas", las amigas voltearon para defender a la mujer y continuaron bailando.

"Lo grosero de la señora fue pararse, recuerden que las discapacidades se ven distintas y tal vez si la necesitaba"; "Con eso no se juega... se pasó la seño"; "Las personas que usan silla a veces sí caminan, mal o se cansan rápido y por eso ocupan la silla, ¿no? ... o solo uso la silla para tener acceso rápido"; "Así sea una persona con cierto de grado de discapacidad y que pueda caminar, pero a su vez necesite su silla de ruedas no quita el hecho que está obstruyendo la visión".