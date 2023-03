Estrena Costa de Ámbar 'Chance', sencillo de próximo álbum

GUADALAJARA, Jalisco

"Es una canción para dejar atrás todo lo que nos pesa, para abrir espacio a cosas nuevas, para equivocarnos, desaprender, mirar hacia adentro y volver a aprender.

"Es una reinvención total, tanto para la banda en sí, como musical y líricamente. Fue escrita en un momento de cambio y de transiciones fuertes", apuntó el grupo conformado por tres músicos.

"Chance", compuesto por Paulo García y Diego Colmenero (quien también la escribió) es el primero de cinco sencillos que prepararán el terreno para la segunda placa discográfica de la banda, que incluirá diez temas en total y será lanzada en octubre.

Este año, Costa de Ámbar prepara su tercera gira nacional autopromovida, con la que ofrecerá conciertos en Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, Toluca, Guadalajara y más lugares. En 2022 el grupo visitó siete ciudades mexicanas y cerró su gira en el C3 Stage con lleno total.

El primer álbum de estudio de Costa de Ámbar, La Vida de Otros, contó con canciones producidas por fLIP Tamez, guitarrista de la banda Jumbo, así como con colaboraciones con artistas como Dromedarios Mágicos y CXS.

La agrupación conformada por músicos con más de 15 años de experiencia en producción y composición musical, enfoca las letras de sus canciones en situaciones, experiencias y emociones de la vida, y en sentimientos de amor o nostalgia. Su sonido está influenciado por bandas como Kings of Leon, John Mayer, The Kooks, The Killers y Red Hot Chilli Peppers.

"Chance" está disponible en todas las plataformas digitales.