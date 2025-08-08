Intocable actuará en la final de México Canta

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura (SC), anunció que el grupo Intocable será el grupo invitado a la final del concurso "México Canta", la cual se llevará a cabo el domingo 5 de octubre y que será transmitido en todos los medios públicos.

En conferencia de prensa matutina, la secretaria detalló que en las semifinales, que inician el próximo domingo 17 de agosto, se contará con la participación de La Arrolladora Banda El Limón, Lila Downs, Horóscopos de Durango, Majo Aguilar, Camila Fernández, Vivir Quintana, Regina Orozco y La Sonora Santanera.

Detalló que en la semifinal del domingo 17 estarán Horóscopos de Durango; el 24 de agosto cantará Majo Aguilar; el 31 de agosto estará Legado de Grandeza; el 7 de septiembre estará Vivir Quintana; mientras que el 14 de septiembre estará Camila Fernández; mientras que el 21 de agosto estará Lila Downs y la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido.

Para la semifinal del 28 de septiembre estarán presentes La Arrolladora Banda El Limón, junto con Regina Orozco y la Sonora Santanera, y para la final estará el grupo Intocable.

En Palacio Nacional, Claudia Curiel de Icaza indicó que las semifinales se transmitirán de las 19:00 a las 21:00 horas en todos los medios públicos.

Baja en 14% la reproducción de narcocorridos

Recordó que "México Canta" es un concurso de música que se suma a la estrategia integral del Gobierno de México para la atención a las causas por la paz y contra las adicciones, y en donde su objetivo es promover nuevas narrativas que transformen las letras de la música que hace apología de la violencia.

La titular de Cultura destacó que en los últimos siete meses se ha reducido el 14% de reproducciones de canciones sobre apología de la violencia, lo que significa que han sido 30 millones de escuchas menos en nuestro país.

Indicó que esta tendencia refleja un cambio en la manera en que las y los jóvenes de 16 a 30 años consumen esta música.