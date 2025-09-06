En los cuernos de la luna!

El músico jalisciense Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, fue anunciado como el primer artista mexicano en ser nombrado embajador del Council of Fashion Designers of America (Consejo de Diseñadores de Moda de América, CFDA) para la Semana de la Moda de Nueva York, según informó Billboard.

El cantante de 26 años participará en la apertura de la temporada primavera/verano 2026, acompañando al presidente del CFDA, Thom Browne, a los diseñadores Michael Kors y Anna Sui, así como a los embajadores Anok Yai y Young Miko.

PISANDO FUERTE

Su presencia también formará parte de NYFW Live, un programa que transmitirá al público los desfiles desde el Rockefeller Center entre el 11 y el 16 de septiembre.

En febrero de este año, Peso Pluma debutó como invitado en el desfile de Thom Browne durante la Semana de la Moda de Nueva York, en el marco de la colección masculina y femenina otoño 2025. El cantante ocupó un lugar en la primera fila y vistió un conjunto completo de la firma, compuesto por un abrigo gris Oxford largo superpuesto a varias capas en tonos más claros, camisa blanca, corbata, pantalones de vestir y accesorios como lentes oscuros y zapatos chunky.

INMERSO EN LA MODA

Su participación en ese evento reforzó su acercamiento al mundo de la moda, ya que en los últimos años también ha elegido prendas de casas como Saint Laurent, Dolce&Gabbana y Celine en distintas alfombras rojas.

En septiembre de 2024, el intérprete colaboró con YSL Beauty como embajador de la fragancia MYSLF, campaña en la que compartió créditos con Austin Butler, Lil Nas X y Kid LAROI. En redes sociales definió la experiencia como un sueño cumplido.