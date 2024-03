Lizzo dice 'basta' en la música

Ciudad de México.- Lizzo sacudió ayer las redes sociales, especialmente a sus millones de fans en todo el mundo, al anunciar que está "cansada" y que "renuncia" a la industria de la música.

Mediante un comunicado, la ganadora de cuatro Grammy y Artista del Año de la revista Time en 2019 aseguró que no quiere seguir en el mundo del entretenimiento.

"Me estoy cansando de soportar que todos en mi vida y en Internet me lleven a rastras. Todo lo que quiero es hacer música y hacer feliz a la gente y ayudar a que el mundo sea un poco mejor que como lo encontré, pero estoy empezando a sentir que el mundo no me quiere en él", se lee en su publicación.´





CRITICADA FUERTEMENTE

"Estoy enfrentándome constantemente a mentiras que se dicen sobre mí por mi influencia y puntos de vista. Siendo cada vez el blanco de la broma por mi apariencia. Mi personalidad criticada por quienes no me conocen ni respetan mi nombre. No me inscribí en esta mierda. Lo dejo".

La declaración se da después de que este jueves la intérprete de los éxitos "Truth Hurts", "Juice" y "About Damn Time", de 35 años, se presentara en el Radio City Music Hall, en Manhattan, en un evento donde los cabecillas demócratas en Estados Unidos, desde el Presidente Joe Biden hasta los ex mandatarios Barack Obama y Bill Clinton, ayudaran a recaudar 25 millones de dólares para la campaña del primero rumbo a las elecciones de noviembre.

Con poco más de una década de trayectoria y cuatro discos publicados, la cantante ha estado bajo escrutinio desde hace unos meses, ya que enfrenta una demanda por acoso presentada por tres de sus ex bailarinas.





EL ESCÁNDALO

Dicha demanda afirma que Lizzo las presionó para que asistieran a disfrutar un espectáculo sexual en un club del famoso Barrio Rojo de Ámsterdam, y que ya en el interior, las hizo interactuar contra su voluntad.

También se detallan los presuntos arrebatos, cambios de humor y lenguaje soez por parte de la artista, entre otras situaciones del presunto ambiente laboral tóxico.

Por su parte, Lizzo, quien ha pedido desestimar la demanda, siempre ha lidiado con comentarios negativos por su apariencia y sobrepeso, algo que ha querido contrarrestar con su desinhibida forma de ser.





SU PLANES ABAJO

Apenas la semana pasada, la artista, que se ha presentado en festivales de la talla de Glastonbury, Coachella y South by Southwest, había compartido en sus redes que se encontraba trabajando en nuevas canciones.

"Estoy escribiendo algo de la mejor música y estoy emocionada de que todos la escuchen. Sólo denme un poco más de tiempo, gracias por la paciencia", escribió.

Actualmente cuenta con más de 14 millones de oyentes mensuales en Spotify. Su último álbum, Special, fue lanzado en 2022 y llegó al número 2 en Billboard. Recientemente participó en la banda sonora de la película Barbie con el tema "Pink".