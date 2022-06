Se le va la lengua contra el ´Conejo Malo´

En una reciente entrevista con la revista "Rolling Stone" en español, el intérprete habló sobre los diferentes géneros musicales y el nombre de Bad Bunny fue mencionado.

Nodal reconoció que Bad Bunny tiene talento, aunque admitió que a él nunca se le hubiera ocurrido cantar una de las partes de la canción Safaera, una colaboración junto a Ñengo Flow, Jowell y Randy que pertenece al disco YHLQMDLG (yo hago lo que me da la gana) del 2020.

RESPETA A TODOS...

"Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejad*s y decir estupidec*s hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ´Si tu novio no te mama el culo, pa´ eso que no mame´, pero hay que tener talento para hacerlo", admitió Nodal.

PREFIERE EL REGIONAL

En la entrevista, Nodal está consciente de que "la música siempre es un ciclo porque de pronto vuelve el regional, de pronto vuelve el pop, el reggaetón es un claro ejemplo de lo que pasa", pero él recalca lo mucho que disfruta cantar el género del regional, el cual, considera, está más apegado con la realidad.

"Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida. Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta. A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso".