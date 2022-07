Ponen nueva cara en los escenarios

Muestra de ello es su sencillo "Huracán", que saldrá el 19 de agosto y que plasma otro rostro de San Pascualito Rey, banda que, tras siete años de ausencia vuelve a tierras regias.

No se trata de una canción más que se suma a sus 22 años de carrera, sino la nueva cara del grupo que integran Pascual Reyes (vocalista), Juan Morales (bajista), Vicente Jáuregui (guitarrista), Chepo Valdez (baterista) y Giancarlo Bonfanti (tecladista).

"Este tema no tiene nada que ver con desamor, sino todo lo contrario", dijo Pascual, líder y fundador de la banda de rock.

"Es una canción muy animosa que habla mucho del amor, también tiene el toque de San Pascualito Rey, tiene sonidos crudos, estrambóticos y a la vez influenciado con la cumbia y un poco de psicodelia. Aquí no hay lamentos, sino festejos".

Aseguró que es un San Pascualito que suena distinto al pasado.

Dar este giro a su carrera fue un reto para los músicos que salieron de su zona de confort.

"En lo personal tuve una crisis muy fuerte que floreció en algo bueno. Perdí a mis padres, no fue por Covid, pero los perdí en la pandemia, con un año de diferencia uno del otro. En lo personal me pasaron muchas cosas que me dieron perspectiva de la vida y lo estoy plasmando en las canciones".