Café Tacvba vs Spotify: experto advierte sobre modelo digital

El pasado 7 de enero, el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, informó que la agrupación mexicana pidió de manera oficial que su catálogo sea retirado de Spotify, al considerar que las políticas y decisiones de la plataforma no son congruentes con sus valores ni con el mensaje que buscan transmitir.

Por medio de Instagram, el cantante dio a conocer el hecho y llamó a la plataforma como "Stupidfy". "Entregue cartas a las disqueras WMM y UMM, que por contrato tienen el derecho de explotación del catálogo de Café Tacvba, pidiéndoles bajen nuestra música de la plataforma Stupidfy por contravenir nuestra visión artística y nuestra ética tanto personal, como de la banda".

Spotify responde a las críticas de Café Tacvba

Aunado a ello, invitó a sus fanáticos a escuchar su música en otras plataformas. "Personalmente invito a nuestros seguidores a que escuchen nuestra música en otras plataformas, o mejor aún que la boicoteen, y no formen parte de los abusos del poder, de las guerras en curso, la violencia; es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, significado, acompañe a las personas y los pueblos, les brinde apoyo, alegría, esperanza".

Por lo anterior, la plataforma de música anunció su postura sobre el tema y aseguró que lo dicho por el cantante no es verdad. "Spotify no financia la guerra. Helsing es una empresa independiente que ha estado suministrando tecnología de defensa a Ucrania. Además, actualmente no hay anuncios de ICE en Spotify; la publicidad mencionada fue parte de una campaña de reclutamiento del gobierno de los Estados Unidos que se difundió en los principales medios y plataformas", explican.

En cuanto al uso de Inteligencia Artificial dentro de la plataforma, Spotify afirma que sus lineamientos en esta materia están orientados a salvaguardar a los artistas humanos.

Expertos advierten sobre el modelo digital de Spotify

El Dr. Kiyoshi Osawa Bueno, ingeniero de audio, músico y académico de la Universidad Iberoamericana, recordó que no es la primera vez que artistas retiran su música de plataformas digitales, ya sea por razones políticas o por inconformidad con el reparto de regalías. Sin embargo, advirtió que Spotify sigue siendo hoy el actor dominante en la industria: concentra cientos de millones de usuarios y una capacidad de visibilidad que ninguna otra plataforma ha logrado igualar.

En ese sentido, explicó que el modelo de negocio del streaming beneficia a la industria en su conjunto, pero no necesariamente a las y los artistas, especialmente a quienes trabajan de manera independiente y en países del sur global, donde las regalías son menores. A ello se suma un cambio reciente en la forma de repartir ingresos, al incluir audiolibros y podcasts en el cálculo global de reproducciones, lo que ha reducido el pago promedio a músicos.

En tanto, explicó que otra preocupación es el uso de inteligencia artificial en la música. Aunque Spotify asegura que la música generada por IA debe estar identificada, existen reportes de listas de reproducción saturadas con contenidos que no generan regalías y compiten directamente con creaciones humanas.