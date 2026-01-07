Cafe Tacvba exige que su catálogo de música sea retirado de Spotify

Café Tacvba decidió llevar su inconformidad más allá de la crítica pública. La banda mexicana solicitó formalmente que su música sea retirada de Spotify, al considerar que la política y las acciones de la plataforma no comulgan con sus principios y mensaje.

La decisión fue dada a conocer la tarde de este miércoles por Rubén Albarrán, vocalista de la agrupación, a través de un video que publicó en redes sociales.

"Hola amigos, soy Rubén Albarrán. Para informarles que en días pasados he entregado cartas, por parte de Café Tacvba, a Warner Music y Universal Music solicitándoles que se baje nuestro catálogo de música de Spotify", dijo.

¿Qué motivó a Café Tacvba a retirar su música de Spotify?

En su mensaje, el intérprete de "Las flores" enumeró una de las razones que van desde inversiones vinculadas a armamento, hasta el sistema de regalías que considera injusto para los músicos.

"Las razones ya las conocen: las inversiones en armamento, la publicidad de ICE, nuestras regalías de miseria y el uso de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos y de todas las personas, porque consideramos que la música debe tener significado", señaló.

Asimismo, cuestionó el llamado "royalty pool", un modelo que agrupa los ingresos de todos los usuarios y los distribuye entre los artistas más reproducidos, dejando a muchos creadores con ingresos mínimos.

Detalles sobre la decisión de Café Tacvba y Rubén Albarrán

Pero, para los "tacvbos", el problema va mucho más allá de un desacuerdo económico, y es que, Albarrán dejó claro que lo que más les pesa son las implicaciones éticas que puede tener el dinero generado por su obra.

"No queremos que nuestras regalías sean utilizadas para patrocinar guerras ni acciones por demás reprobables", finalizó.

El video, que ya supera las 8 mil reacciones en Instagram, fue acompañado por imágenes del músico a las afueras de las disqueras y mostrando los textos con los que hacen esta petición formal.

Reacciones de fans ante el anuncio de Café Tacvba

Las palabras del artista dividieron la conversación entre los fans y usuarios, pues mientras algunos se sumaron a su llamado de boicot, otros lo tacharon de ridículo: "Me gusta Café Tacvba, pero este señor ya cada vez se vuelve más ridículo", "Total admiración para ustedes como humanos y artistas"; "Eres todo lo que está bien Rubén", "Amo a tu banda, pero eres izquierda y muy ridículo", "Que comience el verdadero boicot", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.