Famosos elevan su voz en concierto

Crear conciencia y borrar estigmas es lo que impulsó a Rocío Banquells, León Leiden y Eduardo Capetillo Jr., entre otros artistas, a elevar la voz en el concierto por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.

En el Monumento a la Revolución, el hijo de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán expresó además su apoyo a los colectivos que luchan por los derechos no solo de los pacientes cero positivos (que portan el virus del VIH), sino por otros incluidos en la comunidad LGTTIQ+.

"En un día muy especial, quiero aprovechar para hacer un poquito de conciencia, el VIH es una enfermedad que le puede dar a todo el mundo, no respeta nivel socioeconómico, género, nada, hay que ser muy respetuosos, quitarles ese estigma de que es gente mala", dijo.

Flux y Vivián Baeza también llegaron con mucha música y mensajes contra la discriminación.

"Toca un tema de salud que me parece maravilloso, si bien antes el VIH era algo que muchos no decían, que se mantenía como a voces, había muy poca información, ahora hasta un concierto hay para informar a la gente, pero sobre todo para prevenirla", expresó Vivián.

El elenco de La Más Draga 7 exhortó a sus fans a no solo tomar este concierto como un motivo de celebración y diversión, sino para concientizar y acabar con la desinformación.