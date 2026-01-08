¡De lujo! su gira mundial

Ricardo Arjona continua rodando con gran éxito con su gira 2026 llamada "Lo que el Seco no dijo", con fechas ya anunciadas en Estados Unidos, Sudamérica y México, y lo hará de manera legendaria, pues lo hará con un espectacular show.

El público de esta frontera podrá ser testigo de este regreso con la presentación ya confirmada en el escenario de Bert Ogden Arena en Edinburg, Texas, aún estas a tiempo de adquirir tus localidades.

Ricardo Arjona empezó su gira mundial en Guatemala, con un concierto único que esperó 20 años, el músico dio inicio al tour Lo que el Seco no dijo, con clásicos de todas sus épocas y los temas de su último álbum.

En su país natal, el músico dio inicio al tour Lo que el Seco no dijo, con clásicos de todas sus épocas y los temas de su último álbum. Entre existencialista y nostálgico, cómo es el show con el que regresará a esta frontera este próximo 27 de marzo del 2026.

Esta exitosa gira mundial inicio en Guatemala con 23 shows agotados, por lo que las expectativas del espectáculos son de primer nivel.

Cuando en diciembre de 2023 Ricardo Arjona terminó la gira Blanco y Negro, no sabía si iba a volver a subir a un escenario. Escribió una carta de despedida para enfrentar los dolores que lo aquejaban y nadie podía imaginar el resultado. Pasaron dos operaciones de la columna vertebral con la colocación de placas y tornillos que derivaron en graves problemas respiratorios. Menos de dos años después, Arjona está cantando en su Guatemala natal, iniciando otro tour gigantesco y corriendo de lado a lado del escenario.

¿Cómo explicarlo? Quizás sea cierto eso de que la música sana. Además de la medicina, claro. Porque mientras se rehabilitaba de las operaciones, empezaron a aparecer las canciones de Seco, el disco que editó este año y que bautizó con el apodo con el que se lo conocía de chico y hacía honor a su delgadez. Esas primeras letras hablaban de sus hijos, pero también de sus padres, y, como no, de él mismo. E inevitablemente, hablaban de su país. Así, entre mirar al pasado y hacia el futuro, pero sobre todo hacia adentro, sorteó ese desafío de los artistas populares de encontrar inspiración más allá, y a pesar, de los éxitos.

Ricardo Arjona vuelve a Estados Unidos luego de meses de especulación y de anunciar gira por toda Latinoamérica y no olvido nuestra frontera viene el 27 de marzo a Bert Ogden Arena, de Edinburg, Texas.