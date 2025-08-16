Residente ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México

El rapero Residente, se presentar el próximo viernes 6 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, en un concierto gratuito organizado por el Gobierno capitalino.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó el anuncio a través de un video en redes sociales, en el que invit a los capitalinos a asistir al espectáculo que comenzar a las 20:00 horas.

"Les tengo una gran noticia, el sábado 6 de septiembre a las 8 de la noche vendrá Residente. Es un canto a la libertad y a la resistencia latinoamericana", declaró la mandataria.

René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, es considerado uno de los artistas ms influyentes de la música urbana y social de la región.

Nacido en San Juan, Puerto Rico, alcanzó la fama internacional como vocalista y líder de Calle 13, agrupación con la que conquistó escenarios en todo el mundo con temas como "Atrévete-te-te" y "No Hay Nadie Como Tu".

Tras la disolución del grupo, emprendió una carrera en solitario en la que ha explorado géneros como el rap, el hip hop y la música de raíz latinoamericana, manteniendo siempre un compromiso con la crítica social y los mensajes de conciencia política.

A lo largo de su trayectoria, Residente ha sido galardonado con múltiples premios, entre ellos Grammy y Latin Grammy, lo que lo convierte en uno de los músicos más premiados de la historia de la música en español.