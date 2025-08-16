Residente ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México

Residente ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de MéxicoEl rapero Residente actuará en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, organizado por el Gobierno capitalino
El rapero Residente, se presentar el próximo viernes 6 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, en un concierto gratuito organizado por el Gobierno capitalino.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó el anuncio a través de un video en redes sociales, en el que invit a los capitalinos a asistir al espectáculo que comenzar a las 20:00 horas.
"Les tengo una gran noticia, el sábado 6 de septiembre a las 8 de la noche vendrá Residente. Es un canto a la libertad y a la resistencia latinoamericana", declaró la mandataria.
René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, es considerado uno de los artistas ms influyentes de la música urbana y social de la región.
Nacido en San Juan, Puerto Rico, alcanzó la fama internacional como vocalista y líder de Calle 13, agrupación con la que conquistó escenarios en todo el mundo con temas como "Atrévete-te-te" y "No Hay Nadie Como Tu".
Tras la disolución del grupo, emprendió una carrera en solitario en la que ha explorado géneros como el rap, el hip hop y la música de raíz latinoamericana, manteniendo siempre un compromiso con la crítica social y los mensajes de conciencia política.
A lo largo de su trayectoria, Residente ha sido galardonado con múltiples premios, entre ellos Grammy y Latin Grammy, lo que lo convierte en uno de los músicos más premiados de la historia de la música en español.