Harry Styles, BTS y los grandes regresos musicales en el 2026

Musicalmente hablando, este 2026 no tiene nada que pedirle al recién extinto 2025. Y es que, aunque en los últimos meses vivimos momentos que parecían difíciles de superar, como el reencuentro de Oasis o el regreso de Bad Bunny a México, las sorpresas aún no acaban.

Discos sumamente esperados, giras que seguramente marcarán récords de asistencia y artistas que vuelven tras largas pausas ya colocan al 2026 como un año difícil de superar. Desde el K-pop hasta íconos de la música de los 2000, estos son los regresos más esperados del año y lo que implica cada uno en una industria que vuelve a apostar por el espectáculo total.

¿Qué artistas regresan en 2026?

BTS. Estadios llenos alrededor del mundo y una de las bases de fans más grandes, son algunos de los logros que esta banda surcoreana puede presumir. Tras una larga pausa para cumplir con sus obligaciones civiles, el grupo acaba de anunciar su regreso, desatando una verdadera locura a nivel global. Hace apenas unos días, y a través de las redes sociales, BTS reveló que su próximo disco llegará a las plataformas digitales este próximo 20 de marzo. Por si esto fuera poco, también anunciaron una gira mundial que incluye tres fechas en la capital mexicana.

Blackpink. Siguiendo en terreno del K-pop, el cuarteto formado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa también prepara nueva música. Tras tomarse un descanso para trabajar en sus proyectos individuales, las cantantes se reunirán de nuevo para retomar su lugar como una de las bandas más importantes del género. Su EP "Deadline" llegará oficialmente este próximo 27 de febrero y con él las esperanzas de volver a verlas juntas en un escenario.

Harry Styles. Luego de una ausencia de cuatro años, el cantante británico ya prepara su siguiente movimiento discográfico. En 2022 se convirtió en uno de los artistas más exitosos gracias a su disco "Harry's House", luego desapareció del ojo público. Sin embargo, esta mañana anunció que está de vuelta. "Kiss all the time. Disco, occasionally" será el cuarto álbum de estudio del ex One Direction y sus fans ya están esperando para verlo en vivo.

Bruno Mars. Ha pasado casi una década desde que el intérprete de "Treasure" sorprendió al mundo entero con "24k Magic", un disco en el que exploró nuevos estilos y lo llevó a los cuernos de la luna. Este 2026 será finalmente el año en que Bruno Mars vuelva con material propio, retomando una carrera que nunca desapareció del todo, gracias a colaboraciones y proyectos alternos. El retorno viene acompañado de una gira mundial y la espera de que anuncie fechas en Latinoamérica.

Christina Aguilera. En paralelo a los lanzamientos discográficos, México entra al mapa de los regresos en vivo. La cantante confirmó presentaciones en el país durante 2026, marcando su retorno a tierras aztecas después de varios años. La estadounidense se presentará el próximo 17 de marzo en el Palacio de los Deportes.

Detalles sobre los nuevos discos y giras

El efecto dominó no termina ahí. Artistas como Rihanna continúan alimentando expectativas sobre nuevo material tras años de silencio; además, bandas como Coldplay mantienen conversaciones sobre proyectos posteriores a su actual ciclo de giras, por lo que la agenda apenas se está abriendo.