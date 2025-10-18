Paty Sirvent presenta a nuevas integrantes de Jeans

En un anuncio que reabrió el debate sobre el legado de un icono pop noventero, Paty Sirvent, integrante original y actual poseedora de los derechos del nombre del grupo, presentó al nuevo elenco de Jeans.

El evento, transmitido en vivo por redes sociales, marcó el regreso de la agrupación con una generación renovada con cuatro jóvenes talentos femeninas, cuyos nombres aún no se revelan, acompañadas del estreno del primer sencillo "¡Baila Jeans!".

Sin embargo, la presentación llega en medio de un tenso conflicto legal con JNS, la facción actual del grupo formada por Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía, que se deslindó públicamente de la iniciativa.

Sirvent, visiblemente emocionada, "con la piel chinita y el corazón en las manos", recordó que hace 30 años, en fechas similares, se formó el Jeans original, lleno de sueños, energía e incertidumbre.

"Hoy les quiero decir que estoy emocionada porque Jeans regresa. Qué emoción", declaró, enfatizando su rol como heredera de los derechos del nombre, cedidos por su padre Alejandro Sirvent.

El nuevo elenco, descrito como niñas llenas de talento y frescura, representa un renacer del grupo para audiencias jóvenes, con planes de gira y más lanzamientos en 2026.

El sencillo "¡Baila Jeans!", un tema upbeat con toques pop y coreografías nostálgicas, ya acumula miles de reproducciones en plataformas de streaming.

Hasta la fecha se desconoce si Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía la demandarán por el usufructo de los derechos del nombre.