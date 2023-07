Shinhwa, el grupo de k-pop que alcanzó un Récord Guinness

CIUDAD DE MÉXICO

La banda Shinhwa es una de las más fuertes dentro de ese ambiente y la que ha marcado gran parte del camino para que los nuevos exponentes puedan incursionar en el ambiente.

Desde 1998 que vienen incursionando en la música y ostentan un récord digno de admirar.

La banda Shinhwa es una de las más longevas dentro del ambiente k-pop y está conformada por los artistas Eric Mun, Lee Min-woo, Kim Dong-wan, Shin Hye-Sung, Jun Jin y Andy Lee. En cuanto al nombre del grupo, Shinhwa significa "leyenda" y la verdad que le han hecho honor a ese nombre por un par de motivos.

Desde que dieron sus primeros pasos como banda, Shinhwa ha mantenido su formación de seis integrantes y jamás se ha separado, algo que no pueden decir otras bandas de este género que no deja de crecer. Además, a pesar de no haber realizado ningún nuevo "comeback", siempre han estado activos, motivos por los cuales se han adueñado del Récord Guiness.

Otras de las particularidades que tiene la banda Shinhwa es que, sin la necesidad de separarse, se ha dado el lujo de sacar producciones solistas y no afectar su esencia. Además, es uno de los pocos grupos surcoreanos que han ofrecido un show en Corea del Norte llevando su legado k-pop a otro nivel.