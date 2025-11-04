Pone en alto a Reynosa en China

El pasado 15 de octubre, el cantante reynosense Ramiro Benavides viajó hasta la República Popular de China para ser parte de un evento multinacional celebrado en la ciudad de Wuhu, donde se congregaron representantes de Europa, África y América Latina, siendo más de tres mil asistentes de todo el mundo.

¿Qué ocurrió?

El cantante orgullosamente reynosense fue invitado especial por la marca Chery Motors. Benavides fue reconocido con un premio por su destacada representación artística y cultural, además de formar parte del espectáculo de clausura del Chery Summit 2025, uno de los encuentros empresariales más importantes del año para la industria automotriz china.

Ramiro Benavides cautivó al público durante la ceremonia de clausura de dicho evento, donde con gran entusiasmo interpretó temas de dominio popular y que son clásicos de la música de nuestro país como “Bésame Mucho” y “A Mi Manera (My Way)”. Ambas melodías provocaron una gran emoción entre los asistentes de diferentes nacionalidades, y hubo quienes acompañaron al cantante reynosense haciendo coros, pues son temas mundialmente conocidos.

Este magno evento fue transmitido de manera simultánea por la televisión china, donde Benavides dejó claro su talento y calidad artística ante una audiencia internacional.

Tras el evento, el cantante continuó su recorrido por las emblemáticas ciudades de Beijing y Shanghái, donde aprovechó para conocer de cerca la cultura, historia y modernidad del gigante asiático. Su presencia en el país asiático no solo fortaleció los lazos culturales entre México y China, sino que también reafirmó su posición como uno de los artistas más prometedores del regional mexicano, que sigue pisando fuerte y ahora con este evento su proyección internacional se acrecentó.