Profesor enseña tabla del 4 a alumnos con corrido de Peso Pluma

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduardo Vázquez es un profesor que se volvió viral en redes sociales, luego de que enseñara la tabla de multiplicar del 4 a sus alumnos con un corrido tumbado del cantante Peso Pluma.

Por medio de TikTok, el usuario @eduardoxvazquez compartió un video donde se escucha al profesor entonar "Ella Baila Sola" al estilo de la tabla de multiplicar.

"Cuatro, cuatro por una cuatro, cuatro por dos son ocho y por tres son 12, por cuatro queda en 16 y por cinco son 20, por seis 26, por siete te da 28, por ocho 32, por nueve 36, por 10 te sale el número 40", repitieron los estudiantes al ritmo de la canción.

Hasta el momento, el video titulado: "¿Quién dijo que la escuela y los corridos tumbados no se llevan?", cuenta con 1.2 millones de reproducciones, más de 78 mil "likes" y con diversos comentarios por parte de usuarios de la red social.

"Ahora una con las del 7 y 8 porque nunca se me pegaron", "A mis 27 años al fin me voy a aprender la tabla del 4", "A mí me hubiera gustado que me las enseñaran así en la escuela", son reacciones de internautas.

"Ella Baila Sola" de Peso Pluma es una canción sobre un hombre que se enamora de una mujer independiente y segura de sí misma que no necesita a un hombre para ser feliz.

La canción comienza con el hombre describiendo a la mujer como alguien que "baila sola", sin necesidad de compañía. Le atrae su confianza y su belleza, y se acerca a ella para conocerla mejor.

A lo largo de la canción, el hombre describe su deseo de conquistar a la mujer.

Aunado a ello, le promete que la hará feliz y que la tratará con respeto. Sin embargo, ella no se deja impresionar fácilmente. Le dice que está loca por pensar que puede conquistarla tan fácilmente, pero también admite que le gusta su actitud segura.