Christian Nodal y su conflicto con Universal Music

Por falta de evidencias, el cantante Christian Nodal no es vinculado a proceso por la presunta falsificación de documentos, acusación hecha por su exdisquera Universal Music. Sin embargo, continúa el proceso en civil.

¿Qué ocurrió?

La primera audiencia se llevó a cabo en el Reclusorio Oriente en la Ciudad de México como parte del pleito legal que, desde hace un par de años, sostiene Nodal contra su exdisquera. El pleito inició hace dos años, cuando Christian se negó a reanudar su contrato y demandó para recuperar los derechos de, al menos, 50 de sus canciones. Universal, por su parte, respondió con una contrademanda en la que presentó una carta, firmada por Cristy, donde cedían la titularidad de los temas; además, acusó al cantante y a sus padres por la presunta falsificación de 32 contratos.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

La asistencia de Christian Nodal al Reclusorio Oriente evitó que la jueza encargada considerara una orden de aprehensión. Este hecho ha generado diversas reacciones entre los seguidores del cantante, quienes están atentos a los avances del caso. La disputa legal entre Nodal y Universal Music ha sido un tema recurrente en los medios, dado el impacto que tiene en la carrera del artista.

¿Cuáles son las consecuencias del proceso civil?

El proceso civil que enfrenta Christian Nodal podría tener repercusiones significativas en su carrera musical. La recuperación de los derechos de sus canciones es un aspecto crucial para su futuro artístico. La resolución de este litigio será determinante para definir su relación con la disquera y su capacidad de producción musical en el futuro.