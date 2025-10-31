Carlos Rivera celebra la "Vida..." de su padre con nueva música

Carlos Rivera lanzó su más reciente álbum, un EP titulado "Vida...", que se convierte en una oda a la existencia misma y sus claroscuros, especialmente en las épocas de Día de Muertos en México.

La presentación oficial del EP se llevó a cabo en Casa Huamantla, propiedad del cantautor, decorada con los colores, olores y sabores de las festividades.

¿Qué ocurrió durante la presentación?

Mientras se celebraba el tradicional desfile de catrinas en las cercanías, los asistentes admiraron los tapetes tradicionales elaborados con productos como frutas, verduras, palmas y hojas de maíz, además de las características flores de cempasúchil.

"Vida..." se compone de seis canciones, ya disponibles en las plataformas musicales, que abordan el sentimiento de luto desde diversas perspectivas, incluyendo el desamor, el desapego y la familia, así como la vida y el amor.

Acompañado por un par de guitarristas y el mariachi Gama 1000, Carlos Rivera, quien estuvo acompañado por su esposa Cynthia Rodríguez, familia y amigos, aseguró que no se trata de un álbum que celebre la muerte, sino más bien la vida.

"Es un gran orgullo hacer la primera presentación de un álbum mío en mi tierra. Es un cúmulo de canciones que llegan al corazón y que salieron del corazón, además, que me llevan a la raíz. Después de 15 años vuelvo a hacer un disco de mariachi fusionando otros elementos, llevando también a otros países esta música que me inspiraba desde que era niño", comentó Rivera.

Los temas que componen el EP son: "Larga Vida", "No Es Para Menos", "Almas", "Alguien", "Calavera" y "Cuento de Nunca Acabar", este último un dueto con Ana Bárbara. Según el propio cantante, al componer estas canciones solo pensaba en su tierra y en las fiestas en casa de su abuela, recordando a aquellos que ya no están.

"No celebramos la muerte sino la vida de los que nos hicieron felices, que nos enseñaron muchas cosas, porque cuando uno tiene una pérdida tan grande lo primero que se le viene a la cabeza es tengo que disfrutar a los que están aquí", comentó.

¿Cuál es el mensaje de Carlos Rivera en su nuevo álbum?

Carlos Rivera explicó que dentro de la vida ocurren muchas cosas, como el amor y la belleza de estar enamorado, pero también esos pequeños tropezones en el camino.

El momento emotivo de la noche llegó al interpretar "Almas", una pieza cargada de un sentimiento especial y particularmente personal para Rivera, quien la ha descrito como el homenaje de amor más grande a su padre. En Casa Huamantla había una enorme ofrenda en su honor.

"Hay canciones que ojalá nunca hubiera tenido que escribir, sin embargo, la vida te sorprende de diferentes maneras. Lo más importante siempre es enfrentarlo como es. A veces, mientras más evites, más tiempo te tardas en entender lo que te acaba de pasar. Durante nuestra vida, mientras más vamos creciendo, más se empiezan a ir nuestros seres amados. Esta canción habla de todo eso y quien haya vivido algo así estoy seguro de que me va a entender lo que estoy diciendo", recordó Rivera.