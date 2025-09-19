Escena

Darán show en Edinburg

Grupo Duelo, una de las bandas más esperadas, ofrecerá un recorrido por sus grandes éxitos en un concierto imperdible en Texas. ¡Reserva tu entrada ya!
  • Por: Elena Castillo
  • 19 / Septiembre / 2025 -
La agrupación liderada por el cantante y compositor Óscar Iván Treviño, Duelo se alista para presentarse el sábado 27 de septiembre en el escenario del Bert Ogden Arena de Edinburg, Texas, recinto que sin lugar a dudas lucirá abarrotado por sus fieles seguidores tanto de Reynosa como del sur Del Valle de Texas.

El Grupo Duelo llega a Edinburg con toda la fuerza de sus canciones, el poder de sus historias y una conexión con su público, pues con sus temas llegan a todos los que se consideran tener un corazón norteño y se han caracterizado por llegar al corazón de sus fieles seguidores. 

PROMETEN INTENSA NOCHE

El público de ambas fronteras debe estar listo para una noche intensa, nostálgica y profundamente romántica, con una lluvia de éxitos que se dejara sentir este próximo 27 de septiembre con éxitos como “Puño de diamantes”, “Sentimientos de cartón”, “Amiga Soledad” y “Malabares”, entre muchos más.

Duelo se ha convertido en una de la bandas más esperadas del año y esta presentación promete un recorrido por los grandes temas que han marcado su exitosa trayectoria musical y que los mantiene en el top de lo mejor de la música norteña.

INCONFUNDIBLE ESTILO

Este grupo, originario de Roma, Texas, ha logrado consolidarse por su estilo norteño y romántico inconfundible, ha cautivado a seguidores en ambos lados de la frontera con éxitos como “Te odio y te amo”. Este próximo concierto promete ser una velada llena de emociones y una experiencia única e imperdible para los amantes de la música norteña.

