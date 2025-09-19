Darán show en Edinburg

Darán show en EdinburgGrupo Duelo, una de las bandas más esperadas, ofrecerá un recorrido por sus grandes éxitos en un concierto imperdible en Texas. ¡Reserva tu entrada ya!
La agrupación liderada por el cantante y compositor Óscar Iván Treviño, Duelo se alista para presentarse el sábado 27 de septiembre en el escenario del Bert Ogden Arena de Edinburg, Texas, recinto que sin lugar a dudas lucirá abarrotado por sus fieles seguidores tanto de Reynosa como del sur Del Valle de Texas.
El Grupo Duelo llega a Edinburg con toda la fuerza de sus canciones, el poder de sus historias y una conexión con su público, pues con sus temas llegan a todos los que se consideran tener un corazón norteño y se han caracterizado por llegar al corazón de sus fieles seguidores.
PROMETEN INTENSA NOCHE
El público de ambas fronteras debe estar listo para una noche intensa, nostálgica y profundamente romántica, con una lluvia de éxitos que se dejara sentir este próximo 27 de septiembre con éxitos como “Puño de diamantes”, “Sentimientos de cartón”, “Amiga Soledad” y “Malabares”, entre muchos más.
Duelo se ha convertido en una de la bandas más esperadas del año y esta presentación promete un recorrido por los grandes temas que han marcado su exitosa trayectoria musical y que los mantiene en el top de lo mejor de la música norteña.
INCONFUNDIBLE ESTILO
Este grupo, originario de Roma, Texas, ha logrado consolidarse por su estilo norteño y romántico inconfundible, ha cautivado a seguidores en ambos lados de la frontera con éxitos como “Te odio y te amo”. Este próximo concierto promete ser una velada llena de emociones y una experiencia única e imperdible para los amantes de la música norteña.