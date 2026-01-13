El Malilla se prepara para su primer concierto en solitario

En 2025, El Malilla se convirtió en el primer reguetonero mexicano en subir al escenario de Coachella y sus canciones se colaron en las listas de popularidad; sin embargo, hasta ahora no había tenido un concierto completamente suyo.

Ahora, ese momento está a punto de llegar. El originario de Chalco se presentará en uno de los recintos más importantes del país: el Palacio de los Deportes, con un show que marcará un antes y un después en su carrera. "Si el Malilla quiere volar, va a volar. Si quiere sacar una canción en sinfonía, lo vamos a hacer. Es un momento muy lindo. Va a ser un show irrepetible", dijo en conferencia de prensa.

¿Qué declaró El Malilla sobre su primer concierto?

La magnitud del proyecto, agregó, también tiene que ver con el momento de su carrera. Y es que, a la par del éxito musical, Fernando Hernández (su nombre real) quiere seguir explorando otros terrenos, como la actuación. Tras su participación en la serie "Ugly", el intérprete de "Vaquero" se dijo dispuesto a aparecer en otros proyectos televisivos, incluso "La Rosa de Guadalupe" si es que recibe el llamado de Televisa.

Pero el camino hasta este punto no ha sido gratuito. El Malilla compartió que ha tenido que sacrificar muchas cosas, entre ellas el tiempo con su familia: "El día de ayer fue el cumpleaños de mi papá, y fue el primero en donde no tuve que trabajar. Era muy triste no poder compartir un plato de comida con la persona que me educó, que me agarró la mano, que me llevó a la escuela. Hay demasiados sacrificios".

Detalles sobre el distanciamiento entre El Malilla y Yeyo

Luego de que hace unos meses Yeyo y El Malilla se distanciaron por las acusaciones del primero de ellos sobre el mal pago que recibió por su colaboración en "B de Bellako", el originario de Valle de Chalco no descarta volver a reunirse en un futuro cercano. "Pues en este momento de la vida estoy siendo más maduro. Tengo 26 años y la realidad es que lo respeto como artista y el tiempo dirá, son cosas que en este momento uno no puede determinar porque el futuro es muy incierto, pero el tiempo nos dará la razón", finalizó.

El Malilla habla sobre sus sacrificios personales

