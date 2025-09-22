Laura Pausini y Ozuna se presentarán en los Premios Billboard

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Laura Pausini, Olga Tañón y Ozuna se presentarán en vivo en los Premios Billboard de la Música Latina.

Beéle, Danny Ocean, Juan Duque, Musza, Netón Vega, NXNNI y Óscar Maydon se unen también a lista de artistas confirmados para la premiación, que se transmitirá en vivo por Telemundo el 23 de octubre a las 8:00 p.m. (0000 GMT). La premiación, que se llevará a cabo en el James L. Knight Center en Miami, también podrá verse en la app de Telemundo, Peacock y en Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional. Los boletos para asistir al evento estarán disponibles próximamente.

Recientemente, La Arrolladora se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México como parte de las celebraciones por el Día de la Independencia mexicana. Actualmente, se encuentran en su gira Arrollaterapia.

Pausini es el Premio Billboard Ícono de 2025 por su establecida y distinguida trayectoria internacional. Tañón se prepara para lanzar su 24to álbum "PR24SIETE: Soy de Aquí", el cual debutará el 3 de octubre, y Ozuna protagonizará y debutará como productor ejecutivo en su película biográfica, "Odisea".





Danny Ocean es tres veces finalista de la actual edición de los premios en las categorías de artista "Latin Pop" del año, solista; canción "Latin Pop" del año por "Imagínate" con Kapo y álbum "Top Latin Pop" del año por "Babylon Club".

Netón Vega es finalista de ocho premios este año, incluyendo artista del año, debut; Global 200 artista latino del año; "Hot Latin Songs" artista del año, masculino; artista regional mexicano del año, solista y compositor del año, entre otros.