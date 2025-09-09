De Colombia al Valle…

Los fans de Reynosa y El Valle de Texas están de fiesta, pues este próximo 14 de septiembre llega a Payne Arena de Hidalgo, Texas Manuel Turizo con su gira 201 World Tour.

La gira es producida por CMN Events en colaboración con su sello discográfico La Industria INC., llega a Hidalgo, Texas, prometiendo un concierto inolvidable, con mucha música y lo más vanguardista en audio e iluminación, pues siempre se ha distinguido por presentar espectaculares shows y esta vez no será la excepción.

Aún hay boletos disponibles para que no te pierdas esta gran producción renovada, diseño de escenario de alto nivel y una experiencia única para los fans de ambas fornteras.

Este ídolo del pop urbano, continua con gran éxito su gira por Estados Unidos, logrado ¡sold out! En donde se presenta, y sabemos que Hidalgo, Texas no será la excepción, pues tiene muchísimos fanáticos.

El público de Reynosa y El Valle de Texas disfrutará de canciones de su nuevo álbum 201 así como todos sus éxitos, que sin duda serán cantados al unísono con el cantante.

NUEVA ETAPA

Conocido por éxitos como ‘La Bachata’, ‘Una Lady como tú’, ‘La Nota’ o ‘En Privado’, Manuel Turizo ha logrado consolidarse como una de las voces más relevantes de la música latina contemporánea.

En esta nueva etapa, el colombiano “apuesta por un espectáculo inmersivo y autobiográfico, inspirado en su disco ‘201’, en el que el público será testigo de una experiencia única dentro del universo íntimo del artista: su propio Apartamento 201”.