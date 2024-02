Peso Pluma se baja del cartel

Ciudad de México

Después de semanas de trifulca, el Festival Viña del Mar anunció que Peso Pluma ya no participará debido a que el cantante canceló su gira por Latinoamérica.

A través de un comunicado en Instagram, la organización dijo que la cancelación se debe a razones personales del intérprete de "Ella Baila Sola".

"Sentimos comunicarles que debido a razones personales, Peso Pluma no se presentará en los conciertos / festivales pautados en Viña Del Mar, Lima y Asunción. Esperamos poder regresar a estos territorios pronto para darles la experiencia que merecen", informaron.

En su lugar, el cantante Trueno se presentará en el escenario de la quinta Vergara el 1 de marzo y será el encargado de cerrar la última noche del festival.

Hasta el momento se desconocen las causas del por qué el cantante decidió cancelar su presentación en Viña del Mar, pero en las últimas semanas Peso Pluma dividió opiniones en Chile, ya que algunas personas cuestionaban la promoción de un artista cuyas letras hacen apología del delito, pero el Directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN) dio a conocer que sí se presentaría.

Hace unos meses el cantante también canceló en el Estadio Caliente de Tijuana, tras las amenazas recibidas supuestamente del Cártel Jalisco Nueva Generación.





¿QUÉ ES EL FESTIVAL VIÑA DEL MAR?

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, también conocido como Festival de Viña del Mar, es un evento musical de gran magnitud que se celebra anualmente en la ciudad de Viña del Mar, Chile.

Considerado como el festival de música más importante de América Latina y el más longevo y relevante de habla hispana en el mundo, este evento reúne a artistas de talla internacional y cautiva a una audiencia global.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Chile, el primer Festival de Viña del Mar fue organizado por Carlos Ansaldo por petición de la Municipalidad de Viña del Mar, para promover la ciudad.

Se llevó a cabo la última semana de febrero de 1960 y los temas en competencia debían versar sobre la ciudad jardín, resultando ganador el bolero "Viña del Mar", compuesto por Manuel Lira Silva y José Goles.

Entre los artistas más importantes que se han dado cita en el festival se encuentran: Luis Miguel, Soda Stereo, Shakira, Daddy Yankee, Chayanne, Elton John, Ricky Martin; entre otros.

PREPARAN REEMBOLSO

De acuerdo con información de Marcelo Sandoval, encargado de comunicación de la producción del Festival Viña del Mar, el público chileno había mostrado una buena respuesta ante el anuncio de Peso Pluma en el cartel pese a las críticas de un sector de la comunidad del país, por lo que esperan haya múltiples solicitudes de reembolso en los próximos días.

´INCREÍBLE LA AUSENCIA DE PESO PLUMA´

El Festival Viña del Mar, uno de los más importantes de la música en Latinoamérica, reiteró su respeto ante la decisión de Peso Pluma de cancelar su show en el evento, a unas horas de su inicio.

"Ellos nos dijeron que (fue por) problemas personales y de salud, no se nos especificó cuál. Nos sentimos mal de que no venga, pero esperamos que el artista mejore. La organización le desea lo mejor", dijo Marcelo Sandova, coordinador de comunicación del festival musical chileno a EL UNIVERSAL.

La organización de Viña del Mar relacionó los sucesos personales que ha vivido el cantante mexicano a su decisión, como la ruptura con su pareja Nicki Nicole y los señalamientos que recibió en Chile por hacer "apología del narcotráfico".

"Parece increíble que después de toda la polémica que se armó en nuestro país ya no esté, pero eso no quita que el festival siga defendiendo los principios de diversidad y de no censurar a ningún género ni a ninguna persona", aseguró.

El intérprete jalisciense de corridos tumbados también se ausentó el jueves en la entrega de los Premios Lo Nuestro, donde contaba con 10 nominaciones.

