Peso Pluma, ´bendecido y feliz´

Ciudad de México.- Un caballo de carreras aguarda en la línea de salida rodeado de otros competidores, igualmente ansiosos y potentes. De pronto, se abren las compuertas y él se percibe, entre el vértigo de una multitud que lo observa, corriendo a una velocidad que asusta, en un camino extendido infinitamente en el que no puede haber distractores.

Así ve Peso Pluma su fama: "Es mantenerte concentrado, seguir mirando hacia adelante y seguir trabajando, porque en el momento en que empiezas a mirar hacia otro lado pierdes tu enfoque", dice en entrevista el único cantante mexicano que ha alcanzado la cima global de Spotify mundial y el top cinco de Billboard Hot 100 en la historia.

A sus 24 años, y en especial durante este 2023, Hassan Emilio Kabande Laija, su nombre real, ha pasado situaciones humanamente difíciles de procesar. En 2014 era sólo un muchacho que practicaba guitarra con videos de YouTube, pero este año ya el mundo entero canta con él: "Compa, ¿qué le parece esa morra?".

"Me siento muy bendecido y feliz", dice ´Doble P´, "Estoy tan agradecido con mis fans y con todos los que me rodean por apoyar a esta familia que se llama Peso Pluma. Fue algo con lo que siempre soñamos y ahora podemos estar aquí viviendo y disfrutando estos logros como equipo".

"Ella baila sola", su éxito con Eslabón Perdido, fulminó los récords de cualquier músico mexicano desde marzo de este año. En un mes y durante semanas, fue la canción más escuchada del planeta. Luego vino "Music sessions #55", con el argentino Bzrp, con lo que tuvo dos temas en la cima del mundo.

Peso atribuye su éxito a un trabajo de varias personas: "Me rodeo de gente que me hace crecer, de un equipo que me apoya, cuida y ayuda a ejecutar mis ideas, de mis músicos, que son mi familia. Y eso creo que me ayuda a mantenerte centrado y humilde. Somos muy unidos, eso ha sido clave".





Lidia con el peso de la fama

Hassan Emilio ha tenido que lidiar con todo tipo de titulares, algunos tan gloriosos como "Si nunca has escuchado sobre Peso Pluma, es hora de hacerlo", del Washington Post, hasta los más desafortunados, dedicando ficciones sobre sus relaciones amorosas, supuestos desatinos hacia sus fans y las amenazas criminales.

Esto último es lo más delicado. El 12 de septiembre fueron colocadas en Tijuana tres mantas advirtiéndole que no se presentara. Su disquera anunció que cancelaría, y luego, aunque no se dijo el motivo, suspendió shows en cinco ciudades más, Acapulco, Culiacán, León, Querétaro, Puebla y Tijuana.

Es un tema del que acuerda no hablar con EL UNIVERSAL, pero sí sobre su música, que dice, va más allá del género que lo posicionó...

"Mi música no se centra en los corridos tumbados", enfatiza.

"Yo respeto mucho a los exponentes de ese género, pero yo considero que simplemente soy exponente de la música mexicana, que se ha estado convirtiendo en un movimiento mucho más grande, uno del que estoy súper agradecido de poder representar el trabajo de los que estuvieron antes de mí, y ahora toda esta nueva ola es lo que está impulsando al mundo a prestar atención a México y ponernos en el mapa mundial".

El regional compite ya directamente con el reggaetón con exponentes como Fuerza Regida, Grupo Frontera, Carín León y Christian Nodal, todos representantes de distintos abanicos del género.

"Mi objetivo es seguir difundiendo la música mexicana por el mundo, seguir mostrándole al mundo lo que México tiene para ofrecer y seguir manteniendo en alto nuestra bandera", enfatiza "Doble P".





PESO PLUMA ESTÁ LISTO PARA SU MOMENTO

Peso tendrá la noche de este sábado el concierto más emblemático de su carrera en el recinto más grande de la CDMX, el Foro Sol. Es algo que define como "un sueño hecho realidad", difícil de procesar. "No creo que lo entienda completamente hasta que estemos todos allí, pero estoy muy agradecido con mi país por haberme apoyado de esta manera. Les preparamos un show nuevo, pensado justamente para México, algo muy especial de mí para ellos". En el show de hace tres días en Monterrey, Peso interpretó 32 temas ante 26 mil 500 personas, con invitados como Yng Lvcas, Grupo Frontera y Gabito Ballesteros..., así que no espera decepcionar.

"Venimos con mucha energía, un show nuevo, muchas sorpresas que no han visto", promete.

Peso espera proyectar un mensaje a los jóvenes que, como él, sueñan practicando su guitarra con videos de YouTube: "Hay que confiar en ti mismo, estar enfocado, tener empatía con otros y hacer música con intenciones genuinas".

¿Qué sueña con lograr? "Seguir haciendo música que cruce fronteras y planeo seguir trabajando duro. Este es sólo el comienzo del GÉNESIS como se llama mi álbum", concluye.