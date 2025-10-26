Molotov recibe en el escenario a Pato Machete

Anoche, Molotov ofreció el último concierto de su gira del 30 aniversario antes de que, este jueves, suba al escenario del Palacio de los Deportes. Lo hizo con un invitado especial: Pato, de Control Machete, un viejo amigo con quien demostraron que, ni el paso del tiempo, les arrebata la buena energía que proyectan cuando se reúnen a tocar.

Hace alrededor de 28 años, "la Molocha", como los conocen de cariño sus fans, y Control Machete, la banda regiomontana, emprendieron el tour "Molochete", en donde los grupos interpretaban los temas más famosos de su repertorio, respectivamente.

Por ello, las y los asistentes al concierto de Molotov en la Plaza de Toros en Guadalajara, de este sábado 25 de octubre, mostraron gran emoción al ver a Pato, el líder de Control Machete, reuniéndose con la banda una vez más en el escenario.

El oriundo de Monterrey se encargó de interpretar los fragmentos de las canciones que, originalmente, corresponderían a Tito Fuentes, guitarrista y cantante del grupo que, desde hace un año, aproximadamente, se tomó una pausa para resolver cuestiones personales, relacionadas a su salud física y mental.

¿Qué recuerdos compartieron los músicos?

Randy Ebright, baterista del grupo, recordó la época en que giraban junto a Control Machete pues, en ese tiempo, ambos grupos comenzaban su carrera y, tanto una como la otra, fueron adoptadas por una gran cantidad de público, que manifestaba su necesidad de una escena musical contestataria.

"Andamos celebrando 28 años", dijo el "Gringo loco", como apodan a Randy. "De aquellas pedotas, ¿verdad?", completó Paco Ayala, bajista de la banda.

Pato cantó temas como "Que no te haga bobo Jacobo", "Amateur", "Ching* tu madre", "Lagunas metales", "Here we kum", "Frijolero" y "Gimme tha power", demostrando que, además de la amistad que lo une a "los molochos", también es un buen admirador suyo, pues conocía a la perfección temas, muchos de ellos lanzados por el grupo, varios años después de la gira en que trabajaron juntos.

¿Qué anécdotas recordaron de la gira?