Paquita y La Sonora, por otra historia

Ciudad de México

Historias de amor y desamor unen a la cantante Paquita la del Barrio con la Sonora Santanera de Carlos Colorado, con María Fernanda, y ahora escribirán un nuevo capítulo al unir su talento en un concierto.

Ambas instituciones cantarán sus "himnos" el próximo domingo 18 de febrero en el Auditorio Nacional de la CDMX, esto como parte del tour "La última parada".

Paquita, quien dice estar mejor de salud, hace énfasis en que el público se deleitará con dos distintas propuestas musicales, sin que entre ambos proyectos quepa algún tipo de ego o demostración por ver quién es mejor.

"Aquí no hay retos ni egos, si somos algo es por el público, no peleamos, buscamos el pan de la vida como cualquiera y no andamos peleando", aclaró la intérprete de "Rata de dos patas".

Gilberto Navarrete, director de la Santanera, compartió la felicidad por el hecho de que se les nombrará Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México.

A la agrupación tropical le cuestionaron si a este nombramiento le afectaría el recurso de apelación que interpuso La Internacional Sonora, que todavía pelea el derecho del nombre. "Ya todo está claro, las autoridades se encargaron de mostrar quién respaldó con pruebas".