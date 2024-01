Only in CDMX...su primer filme

Danilo Carrera hace realidad su ópera prima Only in CDMX.

El año pasado, Danilo Carrera decidió emigrar a Estados Unidos con el fin de estar al tanto de la salud de su madre y hacer realidad su ópera prima Only in CDMX; pero ha comenzado a vivir los que muchos inmigrantes: no sentirse de ningún lado.

"Me siento ecuatoriano pero desde hace muchos años ya no vivo en Ecuador, también me siento mexicano pero ya no vivo en México y lo extraño mucho, ahora vivo en Miami pero no soy estadounidense; entonces estoy empezando a entender lo que es no sentirse de ningún lado. No es bonito, pero si le encuentras el lado positivo dices, ´pertenezco a todos lados´", expresa Carrera en entrevista.

SENTIMIENTOS PLASMADOS

Ese sentimiento es el que ha plasmado en su primer filme Only in CDMX. Él escribió el guión, lo produjo, lo dirigió y lo actuó. Cuenta la historia de Mía, una chica mexicana que a muy temprana edad emigró a EU con sus familias, pero ahora vuelve al país huyendo de una relación tóxica.

Danilo señaló que terminaron el rodaje a finales de 2023 y ahora están en su segundo mes de postproducción y esperan que para febrero todo esté listo.

"Desde el guión, tuve que aprender a soltar cosas y a escuchar a la gente que sabe más que tú. También ser codirector fue complejo, porque era estar dirigiendo y luego entrar a actuar, ahorita estoy entrando a terreno incierto, porque no conozco mucho lo que es la posproducción; aprendo mucho".

CASI TIRA LA TOALLA

Danilo echó mano de sus propios recursos, además de que logró alianzas con amigos que lo ayudaban con donaciones en especie. Por ejemplo, le prestaban inmuebles para locaciones.

Confiesa que hubo momentos en que quiso tirar la toalla, como cuando rebasó su presupuesto en un 40%, pero decidió no defraudar a su actriz principal Isabella Fernández y consiguió patrocinios.

"Me encanta contar una historia en la que el mexicano no es el malo. Escribí esta historia con esa intención: darles una imagen digna a los latinos en el mundo entero, además no se muestra el México de delincuencia y disparos, sino el país maravilloso con gente bonita, de arquitectura increíble y gastronomía espectacular".

BIEN COBIJADO

La cinta tiene entre su equipo al fotógrafo Francisco Burgos y cuenta con el apoyo de Alexis Ayala como su socio.