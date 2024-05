Dua Lipa, de estreno: La espera terminó

"Definitivamente, hay algo más catártico que viene con el tercer álbum". Dua Lipa, Cantante

Nueva York, EU.- Dua Lipa flota en el océano, el Sol comienza a ponerse detrás de ella. Se ve fuerte, serena, excepto por la amenaza inminente de un tiburón enorme, con una aleta que acaba de salir a la superficie, a unos metros de distancia.

La imagen es la portada de su tercer álbum, "Radical Optimism", que sale a la venta el viernes, es una representación visual adecuada para un álbum sobre buscar tu propia paz y protegerla en aguas peligrosas; una maduración temática para la superestrella del pop, galardonada con el Grammy, que durante mucho tiempo ha identificado su sonido como "dance-crying" (baile llorando).

Ese término irónico encapsula el júbilo de discoteca de sus mayores éxitos pop, pero "Radical Optimism", con su electro-pop psicodélico, lo complica.





CATÁRTICO

"Definitivamente hay algo más catártico que viene con el tercer álbum", dijo

"´Future Nostalgia´ fue mi oportunidad de poder hacer un disco de pop-dance-disco muy pulido", dice sobre su segundo lanzamiento de 2020. "Radical Optimism", por su parte, se basó en lo que ha aprendido de sus giras por el mundo en los últimos años, con influencias del trip hop y el britpop, e incluyendo un nuevo interés en la instrumentación en vivo.

"Fue mucho más fluido", dice sobre el proceso creativo de su más reciente álbum. "Y no tenía una fórmula, per se, pero siempre tuve esa sensibilidad pop en el fondo de mi mente, pero sólo quería experimentar y tratar de crear algo nuevo. Creo que este siempre fue el álbum que siempre quise hacer".





DESEO CUMPLIDO

En más de un sentido, alrededor de su primer álbum, Lipa escribió que le gustaría trabajar con Kevin Parker, de Tame Impala, específicamente en su tercer álbum. El deseo se cumplió y se convirtió en un colaborador crucial de "Radical Optimism".

"Era casi como si algo en el fondo, instintivamente, me dijera que era algo que me había ganado", dice. "Que con el tiempo podría entrar y trabajar con un creativo que me inspiraba tanto, y estar en una habitación y aprender de él".

En cuanto al título del álbum: "Es eufórico, es unión", dice.

En 2024, sus canciones pop contienen una especie de elasticidad aprendida. Las melodías se apilan sobre sonidos de sintetizador inusuales, el rango vocal se extiende (particularmente en el corte "Falling Forever"), los toques dance, inspirados en la cultura rave del Reino Unido y artistas que previamente fusionaron estilos diversos como Primal Scream y Massive Attack, son elementos que Lipa dice que no se habría atrevido a intentar en su nuevo álbum. Eso vino de trabajar con Parker, el productor Danny L Harle, el compositor Tobias Jesso Jr. (conocido por su trabajo con Harry Styles y Adele) y su colaboradora frecuente Caroline Ailin.

"Ella (Lipa) entiende cómo manejar muchas opiniones en la sala, incluida la suya propia", dijo Jesso a AP. "Ella no valora la suya por encima de la de los demás, simplemente usa las que funcionan mejor para lo que está tratando de lograr".

"Éramos una banda", dice Lipa sobre el grupo de creativos. El primer día escribieron "Illusion". El segundo día, "Happy for You" ("Nunca antes había escrito una canción así", señala. "Y me encantó esa versión de mí misma"). El tercer día, el pop post-disco de "Whatcha Doing". En estudios amplios e iluminados de Londres y Malibú, refinaron lo que se convertiría en el disco más ambicioso y eufórico de Lipa hasta la fecha.