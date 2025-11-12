Belinda y Sia anuncian nueva colaboración navideña

A través de redes sociales, Belinda confirmó que colaborará con Sia en una nueva canción con temática navideña. El anuncio sorprendió a los fans de ambas artistas, quienes celebraron la noticia con entusiasmo.

La última vez que las cantantes trabajaron juntas fue en el álbum "Utopía", lanzado en 2006, cuya canción principal fue compuesta por Sia Kate Isobelle Furler, mejor conocida simplemente como Sia.

¿Cuál es el contexto de la nueva colaboración?

Ahora, ambas unirán su talento para presentar una nueva versión del tema navideño "Snowman", canción que la compositora australiana estrenó en 2017 y que se hizo viral en TikTok por su mensaje sobre el espíritu de paz y esperanza propio de la época.

El anuncio realizado por Belinda estuvo acompañado del mensaje "Necesito un pellizco", mientras que la intérprete de "Chandelier" respondió: "Se estrena el viernes a medianoche". En los comentarios, los fans mostraron su emoción por el lanzamiento: "Belinda, ganando como siempre", "Yes, con Sia todos los días son Navidad", "El mejor tema navideño del 2025 está por llegar", "Belinda, la reina de México" y "Belinda siempre saliendo en lo más random jajajajaja", escribieron algunos usuarios.

¿Qué ocurrió en el evento de Belinda?

Durante la función de "Mentiras All Stars: Historias del Mentiverso", la cantante de "Heterocromía" recibió la visita sorpresa de Amanda Miguel, quien se subió al escenario junto a ella. El momento entre Belinda y Amanda Miguel sorprendió a los asistentes, quienes no esperaban que interpretaran juntas "Él me mintió", tema que aparece en "Mentiras: La Serie" y que recientemente se popularizó en redes sociales.

La canción, considerada un himno del desengaño amoroso, describe la traición y la decepción al descubrir que las promesas y sentimientos no eran sinceros, sino parte de un juego cruel.