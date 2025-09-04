MTV VMAs 2025: fecha, horario y lista de nominados

Desde la recordada presentación de la cantante Madonna con "Like a Virgin" en 1984, pasando por el espectáculo de Michael Jackson en 1995 o el show de Lady Gaga en 2009, los MTV Video Music Awards (VMAs) se han consolidado como algo más que una premiación: son un festín global de música, cultura pop y espectáculo.

Este año no será la excepción. Los VMAs 2025 prometen reunir sobre el escenario lo mejor del pop, hip hop, R&B, reguetón, country y K-pop en una noche que busca marcar tendencia en la industria.

¿Cuándo y dónde ver los VMAs 2025?

La gala se celebrará el domingo 7 de septiembre de 2025 en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, recinto que ha albergado desde partidos de la NFL hasta grandes conciertos.

En México, la cobertura arrancará con un pre-show a las 18:00 horas (CDMX), con la presentación especial del grupo de K-pop KATSEYE. La ceremonia principal iniciará a las 19:00 horas. En toda Latinoamérica, el evento se transmitirá por MTV, Paramount+ y Pluto TV.

Presentadores y artistas confirmados

El rapero LL Cool J será el anfitrión de la noche, acompañado de una diversa lista de presentadores: Ice Spice, Paris Hilton, Jessica y Ashlee Simpson Ross, Brittany Snow, Ciara, Latto, Livvy Dunne, Malin Akerman, Megan Stalter, Nikki Glaser y el trío HUNTR/X (Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami).

Entre las sorpresas destacan los premios especiales:

Mariah Carey recibirá el Video Vanguard Award.

Ricky Martin será homenajeado con el Latin Icon Award, el primero en la historia de la premiación.

Además, por primera vez los VMAs integrarán el Extended Play Stage dentro de la gala, donde debutarán artistas como:

Bailey Zimmerman (country multiplatino).

The Kid LAROI (con 5 nominaciones).

Lola Young (revelación británica).

Megan Moroney (nominada a Mejor Video Country).

Los favoritos en las nominaciones

La lista completa de nominados se reveló el pasado 5 de agosto y está dominada por grandes nombres: Lady Gaga lidera con 12 nominaciones. Le siguen Bruno Mars, Kendrick Lamar, Doja Cat, Post Malone, Tate McRae, Conan Gray y Jelly Roll. En el terreno latino, destacan Bad Bunny, Karol G y Peso Pluma.

El público aún puede votar en categorías como Artista del Año, Canción del Verano y Mejor Colaboración, mientras que los premios técnicos (Mejor Coreografía, Mejor Edición, etc.) serán elegidos por expertos de la industria.

Categorías principales de los VMAs 2025

Video del Año

Ariana Grande-Brighter Days Ahead

Billie Eilish-Birds of a Feather

Kendrick Lamar-Not Like Us

Lady Gaga & Bruno Mars-Die With A Smile

ROSÉ & Bruno Mars-APT

Sabrina Carpenter-Manchild

The Weeknd, Playboi Carti-imeless

Artista del Año

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Canción del Año

Alex Warren-Ordinary

Billie Eilish-Birds of a Feather

Doechii-Anxiety

Ed Sheeran-Sapphire

Gracie Abrams-Te quiero, lo siento

Lady Gaga & Bruno Mars-Die With A Smile

Lorde-What Was That

ROSÉ & Bruno Mars-APT

Tate McRae-Sports Car

The Weeknd, Playboi Carti-Timeless

Mejor artista revelación

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

Mejor Artista Pop (Nueva Categoría)

Ariana Grande

Charli XCX

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Actuación MTV Push del Año

Shaboozey-"A Bar Song (Tipsy)" (agosto 2024)

Ayra Starr-"Last Heartbreak Song" (septiembre 2024)

Mark Ambor-"Belong Together" (octubre 2024)

Lay Bankz-"Graveyard" (noviembre 2024)

Dasha-"Bye Bye Bye" (diciembre 2024)

KATSEYE-"Touch" (enero 2025)

Jordan Adetunji-"KEHLANI" (febrero 2025)

Leon Thomas-"Yes It Is" (marzo 2025)

Livingston-"Shadow" (abril 2025)

Damiano David-"Next Summer" (mayo 2025)

Gigi Perez-"Sailor Song" (junio 2025)

Role Model-"Sally, cuando se acaba el vino" (julio 2025)

Mejor Colaboración

Bailey Zimmerman & Luke Combs-"Backup Plan"

Kendrick Lamar & SZA-"Luther"

Lady Gaga & Bruno Mars-"Die With A Smile"

Post Malone ft. Blake Shelton-"Pour Me A Drink"

ROSÉ & Bruno Mars-"APT"

Selena Gomez & Benny Blanco-"Sunset Blvd"

Mejor Álbum

Bad Bunny-"Debí Tirar Más Fotos"

Kendrick Lamar-"GNX"

Lady Gaga-"Mayhem"

Morgan Wallen-"I’m the Problem"

Sabrina Carpenter-"Short n’ Sweet"

The Weeknd-"Hurry Up Tomorrow"

Mejor Cinematografía

Ariana Grande-"Brighter Days Ahead"

Ed Sheeran-"Sapphire"

Kendrick Lamar-"Not Like Us"

Lady Gaga-"Abracadabra"

Miley Cyrus-"Easy Lover"

Sabrina Carpenter-"Manchild"

Mejor Grupo

aespa

BLACKPINK

KATSEYE

SEVENTEEN

Stray Kids

All Time Low

Backstreet Boys

Coldplay

Evanescence

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Imagine Dragons

Jonas Brothers

My Chemical Romance

The Marías

Twenty One Pilots