Cartelera musical para antes de que termine el año

CIUDAD DE MÉXICO.- El 2026 está a la vuelta de la esquina; sin embargo, la cartelera musical de este año aún no termina.

Desde el reggaetón, pop, rock y hasta el regional mexicano, los principales escenarios de la CDMX seguirán con las puertas abiertas para recibir a los miles de fans que siguen esperando vivir una de las mejores noches de su vida.

¿Qué artistas se presentan en CDMX este diciembre?

Así que, si aún no tienes planes en tu agenda o quieres vivir un último show en vivo, aquí te dejamos una lista con los conciertos que sería un error perderte.

Charles Ans. El rapero sonorense llevará su música a uno de los foros más importantes de la CDMX. Con más de 10 años de trayectoria, el también compositor hará vibrar a sus fans con sus éxitos y algunos invitados.

¿Dónde y cuándo?: Foro Indie Rocks. 18 de diciembre.

Mario Bautista. Canciones como "Brindo" y "Baby girl" serán coreados, a una sola voz, por las fans del influencer y cantante.

¿Dónde y cuándo?: Foro Puebla. 18 de diciembre.

Bad Bunny. La gira "Debí tirar más fotos" del "conejo malo" está a punto de llegar a su fin. Este fin de semana, el reggaetonero dará sus últimos tres conciertos en la CDMX y sobra decir que ya no hay boletos disponibles.

¿Dónde y cuándo?: Estadio GNP Seguros. 19, 20 y 21 de diciembre.

Banda MS. Una de las agrupaciones más importantes del regional mexicano regalará a sus fans dos noches inolvidables en la que éxitos como "Mi razón de ser" o "No me pidas perdón" serán de las más esperadas.

¿Dónde y cuándo?: Arena Ciudad de México. 19 y 20 de diciembre.

Alfredo Olivas. Aunque anunció que hará una pausa en su carrera, el cantante aún tiene algunos compromisos que cumplir, entre los que se encuentran los dos conciertos que ofrecerá en la capital mexicana.

¿Dónde y cuándo?: Monumental Plaza de Toros México. 19 y 20 de diciembre.

Mercurio. La boyband festejará 30 años de trayectoria artística con un concierto especial en el que la nostalgia y los invitados principales serán los protagonistas de la noche.

¿Dónde y cuándo?: La Maraka. 19 de diciembre.

Detalles de los conciertos más esperados en la capital

Caifanes. Una de las bandas legendarias del rock nacional tomará uno de los escenarios más importantes de la ciudad para complacer a sus fans y hacer vibrar el recinto.

¿Dónde y cuándo?: Palacio de los deportes. 20 y 21 de diciembre.

Sonido Gallo Negro. La cumbia psicodélica resonará por todo lo alto en la capital mexicana con esta agrupación chilanga.

¿Dónde y cuándo?: La Maraka. 26 de diciembre.

Los Dandy's. Uno de los tríos más famosos de México está de regreso en casa tras una larga gira por Sudamérica. Cabe destacar que en este evento no podrán acceder los menores de 13 años.

¿Dónde y cuándo?: Foro Red Access. 27 de diciembre.

Seguimos perdiendo. El último concierto del año será el de esta banda de punk rock de los 90.

¿Dónde y cuándo?: Foro El Mictlán. 30 de diciembre.