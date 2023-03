No hay boletos digitales para el festival Pa'l Norte 2023

Los organizadores del evento Pal Norte han aclarado que la apertura de taquilla el mismo día del festival dependerá de la disponibilidad de boletos, por lo que lo recomendable es comprarlos antes.

En el Line Up del festival se contempla a Billie Eilish, Twenty One Pilots, The Killers, 5 Seconds of Summer, Panteón Rococó, Sebastián Yatra, Julieta Venegas, Manuel Turizo, Steve Aoki, Tokimosta, entre otros.

¿Dónde y cuándo es el Tecate Pal Norte? El festival que reúne a decenas de músicos frente a sus fanáticos se realiza en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León.

Éste se realizará los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril del 2023. Los horarios de acceso para los tres días son a partir de las 14:00 horas.

Entre los servicios que habrá son estaciones de agua gratuita, asistencia médica, cajeros automáticos, renta de lockers, alimentos y bebidas. Además de mercancía oficial del evento.