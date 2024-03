Napoleón honra a sus padres con música y poesía

GUADALAJARA, Jalisco.- Cuando habla de sus padres, el cantautor José María Napoleón no puede evitar ponerse sensible, pues aunque hace años partieron del mundo terrenal, los extraña, y la mejor manera de honrarlos es seguir sus enseñanzas y alimentar su amor por la música.

"Mi madre me enseñó el canto, no sabía leer ni escribir, pero cantaba divino, me gustaba escucharla siempre. Recuerdo que mientras ella planchaba y lavaba la ropa de tres oficiales que vivían en unos cuartos que mi padre hizo extras en casa, yo boleaba los zapatos de estos oficiales y disfrutaba mucho, porque mientras trabajábamos, mi madre se la pasaba cantando.

"En realidad, todos mis hermanos cantan, pero yo lo tomé como parte mía, lo hice parte de mi vida, así como la poesía, esa le encantaba a mi padre y cuando ellos se fueron de la vida, lo hicieron felices conmigo, creo que es porque me dediqué a la música y escribir canciones", platicó el artista de 75 años.

Por todo lo que la música y las composiciones representan para él, Napoleón "El Poeta de la Canción Romántica" como se le conoce, se encuentra emocionado por el disco que recién terminó acompañado del Mariachi Vargas de Tecalitlán.

El material, donde incluyó 13 melodías, algunas inéditas y otras son versiones de varios de sus éxitos como "Celos" y "Vive", aún no tiene fecha de salida, pero tentativamente llevará por título Yo Ya Pasé Por Ahí.

"Ya verán las canciones inéditas, espero pronto las puedan escuchar, en cuanto haya fecha de salida. Es un disco de bolero ranchero que me tiene muy contento, a mi madre le gustaba mucho este estilo de música", agregó .

El álbum, platicó el cantautor vía zoom, lo realizó en Guadalajara y Monterrey.

Napoleón volverá al Auditorio Telmex el próximo jueves 25 de abril como parte de su tour "Hasta Siempre, Canción Final". El costo de los boletos va de los 180 a los dos mil 440 pesos, en taquillas y Ticketmaster.

"Ha sido una despedida de los escenarios muy difícil para mí, regreso a Guadalajara una vez más porque afortunadamente el público lo ha querido y yo también".

A finales de agosto de 2022, el intérprete visitó la Ciudad con su primer show de la gira de despedida, luego, en noviembre de ese mismo año regresó, para hacerlo de nuevo en marzo de 2023, y, debido al éxito de sus presentaciones tuvo otra cita con los tapatíos en agosto pasado.