Supera el silencio con ´Musas en Mi´

El cantautor mexicano Arath Herce está de vuelta con su combinación evocadora de guitarra y voz en el álbum "Musas en Mi", en el que gracias a la pandemia y a un amor muy profundo encontró la vía para expresarse nuevamente.

"Es mi segundo álbum, pero se siente como el primero", señaló Herce en una entrevista reciente por videollamada desde la Ciudad de México.

Tras su álbum debut "Balboa" de 2021, el artista quería darse el tiempo de vivir, encontrar la inspiración honesta y "tener claro qué decir".

"Me vinieron muchas preguntas de por qué estaba queriendo compartir mi música, de dónde venía esa necesidad, como que hasta me desencanté un poquito de la idea de compartirlo, de seguir componiendo", señaló. "Estuve mucho tiempo sin componer y siento que mi montaña (momento de retrospección) fue cuando entró la pandemia y se hizo como un silencio en el mundo. Un poco aterrador al principio, pero me dio como cierto respiro para responder todas estas preguntas que tenía".

SU INSPIRACIÓN

Otro gran impulso fue "enamorarse de su mejor amiga" y ser correspondido. Su novia sale en un par de videos de las canciones de su álbum, incluyendo el de "Nadie me corta el pelo como tú". La canción está basada en algo que le pasó de verdad durante la pandemia, cuando todas las peluquerías estaban cerradas. Su novia se armó de valor y tras ver unos tutoriales por internet le cortó el pelo en el baño de su casa.

Natalia Lafourcade es una de sus colaboradoras en coros del álbum y el esposo de la cantautora, el cineasta venezolano Juan Pablo López, es productor de algunos de los videos de Herce, quien, al igual que Lafourcade, es originario del estado costero de Veracruz.