Así inició el Corona Capital 2025: Bad Bad Hats, Circa Waves y Jet

El Festival Corona Capital celebra 15 años de historia con una edición que dio inicio desde horas antes de que sonara la primera nota.

Melómanos de distintas partes del país comenzaron a llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez desde el mediodía; algunos aprovecharon para precopear antes de entrar, una costumbre que se mantiene ante los precios que ya no son tan accesibles dentro del evento.

A las 15:20 horas comenzaron las primeras presentaciones. Entre ellas destacó Bad Bad Hats, banda estadounidense con trece años de trayectoria que abrió actividades en el escenario Nivea.

Con álbumes como Psychic Reader, Lightning Round, Walkman y su disco homónimo, el grupo encabezado por Kerry Alexander encendió el ambiente para una jornada intensa.

¿Qué artistas se presentaron en el festival?

En el escenario Viva Tent, conocido popularmente como "la carpa", la productora nigeriana radicada en Toronto, Debby Friday, ofreció un set cargado de beats para sus seguidores.

Mientras tanto, otros asistentes recorrían el festival para aprovechar sus amenidades: la rueda de la fortuna, la tienda de mercancía oficial y los puntos diseñados para tomarse la foto del recuerdo, la selfie que confirma la asistencia y evita, según bromean algunos, ser "ninguneados".

La actividad continuó en el escenario Doritos, el segundo más grande del festival, con la banda británica de indie rock Circa Waves, liderada por Kieran Shudall.

Su sonido, cercano al de grupos como The Strokes o Phoenix, resonó entre el público con temas como su sencillo debut Get Away/Good For Me, lanzado en 2013. La agrupación suma dos EPs y cinco álbumes de estudio, siendo Death & Love, Pt. 1, enero de 2025, su trabajo más reciente.

¿Qué recuerdos evocó la banda Jet?

La nostalgia se hizo presente con la banda australiana Jet, que reavivó recuerdos de la era MTV gracias a su característico garage rock. Su interpretación de Are You Gonna Be My Girl evocó inmediatamente el icónico video en blanco y negro donde una chica baila mientras la banda toca, un referente para toda una generación.