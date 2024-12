Experiencia musical en vivo con Ha*Ash

Por: El Universal

Noviembre 23, 2024 - 02:52 p.m.

Las hermanas Hanna y Ashley, mejor conocidas como Ha*Ash, llevaron a sus fans por un viaje musical por todo Haashville, el lugar donde sus emociones se unen con la música para dar vida a canciones que hablan del amor y el desamor; y con el cual visitaron la noche de ayer el Auditorio Nacional.

Coronas de flores y sombreros adornada con pedrería o plumas, es lo que sus seguidoras usaron para estar ad hoc con el concepto que las Ha*Ash han elegido para este tour, que es al más puro estilo texano.

Faltaban 10 minutos para las nueve de la noche, cuando las hermanas Hanna y Ashley hicieron acto de presencia en el escenario, usando botas, sombrero, chamarra y chaleco con barbillas; provocando el furor del público, para después comenzar su show por todo lo alto con el tema "No te quiero nada", poniendo a sus seguidores de pie de inmediato.

"Hay algo que tiene el Auditorio Nacional, que no importa cuántas veces hemos estado acá arriba, siempre se siente como la primera vez, así que bienvenidos a Haashville, aquí pueden cantar y desahogarse, todo para que lo pasen bien", dijo Hanna.

Ashley agregó que en este show no se aceptaban exes, entonces Hanna agregó que si alguien estaba esa noche con alguien que no debían era necesario que aprendiera a soltar, acto seguido, el tema "Te dejo en libertad" comenzó a sonar.

"¿Cuánta gente tiene el corazón roto? En Haashville tenemos el verdadero bar del despecho, entonces ¿están listos para desahogarse y hasta mentar la madre?", expresó Hanna, para dar paso a canciones como "Qué me faltó", "Sé que te vas" y "No pasa nada".

Llego el momento de recibir al primer invitado al show, Hanna compartió que hace unos meses estando en la Ciudad de Mexico, se encontraron por casualidad con una mujer que no conocían, pero como estaban en el mismo cuarto lograron hacer una canción juntas y hoy son grandes amigas; pero además les gustó tanto lo que crearon, que eligieron ese tema como su nuevo sencillo, se trata de A las 12 te olvido, entonces presentaron a cantautora venezolana Elena Rose para interpretarla con ella.

"Gracias a estas dos guerreras, que hacen canciones tan lindas para nosotras las mujeres. Gracias por la oportunidad, por abrir las puertas de su país tan maravilloso", dijo Elena Rose.

"Ha llegado un momento muy especial, porque cuando escribimos esta canción lo hicimos pensando en ustedes, porque sin ustedes no estaríamos pisando ahora el Auditorio Nacional, y éste es el número 27 qué hacemos; por eso nada nos haría más feliz que invitar a un fan al escenario", expresó Hanna antes de subir a un chico llamado Jorge, quien emocionado cantó con ellas Cien años, disfrutando cada estrofa qué compartió con ellas.

Una nueva sorpresa llegó a escena, se trataba de la estrella del regional mexicano Joss Favela, a quien corrieron a abrazar y acompañar hasta el centro del escenario, para cantar juntos "Nuestro camino". Al final Hanna le dijo que eta el mejor regalo que les había dejado el reality "La Voz México" y que lo querían como familia, mientras Ashley le plantaba un beso en la mejilla dejándolo sin palabras.

Un momento muy festivo, fue el que se dio cuando pasaron de interpretar "Mi salida contigo", a poner ritmo de cumbia con "Mi niña mujer" de Los Ángeles Azules, la cual sonó muy bien en su versión.

Ashley se puso emotiva cuando se sentó al lado de Hanna, quien estaba al piano, y dijo: "La siguiente canción normalmente no la cantamos, porque no llego ni al coro y empiezo a llorar, pero esta vez sí la cantaremos porque ustedes son mi fuerza; la escribí porque es algo que estoy viviendo y quiero compartir con ustedes". Acto seguido comenzó a cantar No fue lo que hiciste y efectivamente lloró.

Las Ha*Ash llevaron a su público de un lado a otro emocionalmente, porque lo mismo los ponían a bailar qué a cantar a todo pulmón un tema de desamor; a lo que sus fans respondieron emocionados.

"Creo que no vamos a dormir de la emoción que estamos viviendo esta noche, no saben lo bonito que se siente llevar la bandera de México a donde vamos... pero no hay como volver a casa ¡México los amamos!", dijo Hanna y enseguida cantaron 30 de febrero.

Las hermanas ya se habían despedio entre burbujas y una lluvia de papelitos amarillos, pero como era de esperarse el público les pidió un tema más, y por supuesto ellas los complacieron regresando a escena con un nuevo cambio de ropa, esta vez en negro y plateado, con las primeras notas de "Odio amarte", la cual combinaron con Vaquera.

Siguieron con sus éxitos "Estés en donde estés" y "Lo aprendí de ti", la cual fue cantada a capella por las 10 mil personas ahí presentes, algo que emocionó a las intérpretes que sonreían, finalmente con un ¡arriba México! bajaron del escenario y las luces del recinto se prendieron, poniendo punto final al viaje a Haashville.