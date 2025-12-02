¿Los álbumes de divorcio están evolucionando?

Cuando se anunciaron las nominaciones a los Grammy 2024, algo era evidente: las mujeres superaron a los hombres en las categorías principales.

Las artistas principales, superestrellas como SZA, Taylor Swift y Olivia Rodrigo, reflejan una increíble diversidad de habilidades con álbumes aclamados que exploran todos los rincones de la experiencia humana.

¿Cómo impactan las experiencias personales en la música?

Y uno de esos rincones es el divorcio. Lanzamientos de Kelly Clarkson, Miley Cyrus y Kelsea Ballerini evolucionan el álbum de divorcio en toda su complejidad. Si bien la industria de la música ha estado obsesionada con la juventud durante mucho tiempo, quizá haya algo en el hecho de que estas músicas son todas mujeres de entre 30 y 40 años y, en consecuencia, poseen una especie de seguridad en sí mismas y madurez emocional.

En una cultura en la que se busca hacer que la gente se sienta identificada, las historias de relaciones sentimentales con el peso y la sabiduría de la edad se sienten frescas. Si las estrellas pop son adolescentes, ¿dónde quedamos el resto de nosotros?

El pop maleable de Cyrus en "Flowers", una de las selecciones de AP para las mejores canciones de 2023, es una charla para animarse convertida en un éxito de empoderamiento: el sonido de una mujer que vuelve a encontrarse a ella misma después de una relación de una década que terminó en divorcio. Cyrus obtuvo cinco nominaciones, incluyendo álbum del año, por "Endless Summer Vacation".

Luego está "Chemistry" de Clarkson, un lanzamiento de gran éxito que ella describe como un "álbum de relaciones" que está nominado a mejor álbum vocal pop.

Y en las categorías de country, un género que tiene una larga tradición de mujeres que cantan sobre el divorcio y la domesticidad, "Rolling Up the Welcome Mat" de Ballerini está nominado al mejor álbum.

Detalles sobre las nominaciones de álbumes de divorcio

Estos discos son muy diferentes entre sí, pero comparten un núcleo emocional similar: fueron escritos mientras las artistas lidiaban con matrimonios que se desmoronaban. En 2020, Cyrus se separó del actor Liam Hemsworth y Clarkson puso fin a su matrimonio con Brandon Blackstock. Dos años después, Ballerini y su esposo Morgan Evans se divorciaron.

Musicalmente, esos finales abrieron nuevas realidades. Clarkson probó con baladas valientes que ampliaron su rango vocal, Ballerini experimentó con la producción pop y Cyrus empuñó su voz añejada como un arma. Sus álbumes surgieron de períodos dolorosos en los que cada intérprete se estaba redefiniendo a sí misma.

Ballerini es parte de un largo linaje de mujeres en el country que hacen música sobre el divorcio y el desamor, que abarca toda la gama de tonos que van desde la venganza hasta la celebración. Marissa R. Moss, autora de "Her Country: How the Women of Country Music Became the Success They Were Never Supposed to Be" (Su country: cómo las mujeres de la música country se convirtieron en el éxito que no se suponía que serían), señala que el innovador tema de Loretta Lynn de 1973 "Rated X" sentó el precedente para futuras intérpretes.

Lo que es interesante, ahora, son las formas modernas en las que el divorcio se articula en estos registros. El álbum de Ballerini, particularmente la canción "Penthouse", desafía los roles domésticos estereotipados y "demuestra poder financiero", dijo Moss.

"I bought the house with the fence, enough room for some kids" (Compré la casa con la cerca, espacio suficiente para algunos niños), canta Ballerini. Más tarde, su casa se vuelve claustrofóbica, una alegoría de su matrimonio: "And I thought that would make it all better, and maybe forever wouldn´t feel like the walls closing in" (Y pensé que eso haría todo mejor, y tal vez nunca se sentiría como si las paredes se cerraran).

Presenta la idea de que incluso cuando las mujeres alcanzan la autonomía financiera y cambian los roles tradicionales del matrimonio, aún no son necesariamente capaces de encontrar la libertad dentro de sus límites.

"Con un ´álbum de divorcio´ no es la primera vez que he sentido que es diferente ser mujer en la música country, eso es seguro", dijo Ballerini a The Associated Press, sobre las expectativas de género en su especialidad musical.

Los hombres también han escrito bastante sobre los matrimonios terminados, pero en el momento actual, las mujeres lideran la carga. Otras artistas que recientemente han escrito sobre el divorcio son Adele, Kacey Musgraves, Shakira y Carly Pearce, otra nominada al Grammy 2024.

Ballerini, por su parte, entiende por qué la gente se identifica profundamente con las canciones de su álbum que tratan sobre las separaciones. "Es algo de lo que fue tabú hablar, especialmente desde la perspectiva de una mujer, durante mucho tiempo", dijo. Se trata de "volver a darme voz a mí misma y validar mis propios sentimientos, mi propia vida y mi propio viaje, y esperar que otras mujeres también sientan eso y se sientan validadas".

La gente a menudo espera que los álbumes de divorcio contengan exclusivamente canciones tristes. Si bien Ballerini, Clarkson y Cyrus exorcizan el dolor en sus discos, también expresan gratitud. Estos discos son tristes y empoderadores, a menudo ambas cosas a la vez.

"La sensación que tiene la gente es que la música triste expresa su propia tristeza, no la tristeza del artista, sientes que el artista está tratando de expresar tu tristeza", dijo Joshua Knobe, profesor e investigador de Yale.

Knobe dirigió un equipo de académicos cuyo estudio de 2023 encontró que los oyentes se sienten atraídos a la música melancólica por las mismas razones por las que se sienten atraídos a conversaciones tristes: porque buscan conexión.

O, como dijo Ballerini, los oyentes quieren sentirse validados. "A la gente le gusta el éxito. Les gusta hablar con las personas que tienen éxito", continuó Knobe. "Pero eso no es lo que hace que la gente sienta una conexión profunda con otro ser humano".

Si las emociones negativas se registran como más complejas que las positivas, tal vez eso genere más oportunidades para conectarse. Los discos de divorcio a menudo atraviesan todo un espectro de sentimientos, las canciones de Cyrus, Ballerini y Clarkson permiten al oyente experimentar la amplitud del amor y el dolor de las artistas. Esto es, sin duda, digno de mención. Tal vez de algún Grammy.

Los Grammy 2024 se transmitirán en vivo el 4 de febrero por CBS y Paramount+ en Estados Unidos desde la Arena Crypto.com en Los Angeles.