Famosos llegan a la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2025

Los famosos comienzan a llegar a la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2025, en donde las expectativas apuntan a que la cantante Lady Gaga podría ser la que más estatuillas se lleve, pues está nominada en 12 categorías distintas.

Las primeras celebridades que pasaron por la alfombra roja fueron Ricky Martín, Lenny Kravitz y J Balvin, quine llego acompañado de la modelo argentina Valentina Ferrer.