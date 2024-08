Taylor Swift, la más nominada de los MTV Video Music Awards 2024

La cantante lidera las nominaciones a los MTV Video Music Awards 2024 con 10 menciones; Post Malone le sigue con nueve nominaciones.

Taylor Swift ha arrasado este año en la música grabada y en vivo, y ahora lidera las nominaciones a los MTV Video Music Awards 2024 con 10 menciones. Post Malone la sigue de cerca con nueve nominaciones, principalmente por su colaboración en el éxito "Fortnight" de Swift.

Sabrina Carpenter, Eminem y Ariana Grande empatan en el tercer lugar con seis nominaciones cada uno. SZA y Megan Thee Stallion también están en la contienda con cinco nominaciones cada una.

Otros artistas destacados son Olivia Rodrigo, Teddy Swims y Lisa de Blackpink, cada uno con cuatro nominaciones. Benson Boone, Anitta, Dua Lipa, Tyla, Bleachers y GloRilla tienen tres nominaciones cada uno.

La ceremonia se transmitirá en vivo desde el UBS Arena el 10 de septiembre. Es la primera vez que los premios se celebran en este lugar de Nueva York, tras dos años en el Prudential Center de Nueva Jersey. Aún no se ha anunciado quién será el anfitrión.

La votación de los fans en 15 categorías, entre ellas video del año, está abierta hasta el 30 de agosto en vote.mtv.com. La categoría de mejor artista nuevo mantendrá la votación abierta hasta el momento del espectáculo el 10 de septiembre.

Taylor Swift ganó el premio a video del año los últimos dos años y cuatro veces en total. Si gana nuevamente por "Fortnight", será la primera artista en lograr un triple consecutivo y la primera en ganar cinco veces en esta categoría. Sus victorias anteriores son "Anti-Hero" (2023), "All Too Well: The Short Film" (2022), "You Need to Calm Down" (2019) y "Bad Blood" (2015).

Swift tomará un descanso de casi tres meses de su gira Eras a partir de finales de agosto, lo que le permitirá asistir a la ceremonia. Algunos fans esperan que pueda anunciar la fecha de lanzamiento de Reputation (Taylor's Version) durante su discurso, similar a como lo hizo con Midnights en la ceremonia de 2022.

Entre los nominados a video del año están "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)" de Grande, "Lunch" de Eilish, "Paint the Town Red" de Doja Cat, "Houdini" de Eminem, "Snooze" de SZA y "Fortnight" de Swift y Malone.

En la categoría de artista del año, Swift compite con Carpenter, Grande, Bad Bunny, Eminem y SZA.

Swift también está nominada en la categoría de mejor dirección por dirigir su propio video. Sus otras nominaciones son canción del año, mejor colaboración, mejor pop, mejor cinematografía, mejor edición, mejores efectos visuales y mejor dirección artística, todas por "Fortnight".

Malone obtuvo sus nueve nominaciones principalmente por "Fortnight", pero también está nominado por "I Had Some Help", su próximo sencillo country con Morgan Wallen.

Billie Eilish, Chappell Roan, Charli XCX, Drake, Jelly Roll, Bad Bunny, Coldplay, Latto, Jung Kook, Usher, Victoria Monet, Tate McRae, Sexyy Red, Rauw Alejandro y Jessie Murph tienen dos nominaciones cada uno.

Beyoncé tiene una nominación por "Texas Hold 'Em" como canción del año. Shaboozey, cuyo "A Bar Song (Tipsy)" ha sido un éxito, también tiene una nominación.

Los nominados a mejor artista nuevo son Shaboozey, Boone, Roan, Swims, Tyla y Gracie Abrams.

El anuncio de este martes considera todas las nominaciones excepto las categorías sociales, que se revelarán más adelante.