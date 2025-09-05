Shakira deslumbra en concierto bajo la lluvia en Querétaro

Shakira sigue sumando aplausos en su gira "Las mujeres ya no lloran", y en su regreso a México ha regalado al público momentos espectaculares, como su dueto con Danna y con Belinda en el Estadio GNP en la Ciudad de México, y ahora sumó un emotivo momento que se conjugó con una tormenta en Querétaro, donde se presentó la noche de este jueves.

En redes se han vuelto virales dos momentos: en primero se trata del preciso momento en el que la cantante de 48 años pareciera que invoca la tormenta que segundos después cae sobre los asistentes al show.

La sincronización entre el arranque de "Suerte" ("Whenever, Wherever"), y la intensificación de la caída de las gotas de lluvia es increíble, una coincidencia que según señalan varios de sus fans, no es la primera vez que ocurre.

Shakira se quiebra en el escenario

La gira de Shakira ha sido una mega terapia sanadora para ella, los shows en los que ha cantado acompañada de sus fans, varios temas dedicados a su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, han sido parte de su sanación.

Al interpretar el tema "Última", la colombiana cedió al público el micrófono porque ella no pudo seguir debido a que el llanto le ganó. Dicho tema es una balada que marca el cierre del disco "Las mujeres ya no lloran" y, según Shakira, se trata de la última canción que escribirá sobre su expareja, Gerard Piqué, quien le fue infiel con Clara Chía, su actual pareja.

Letra de la canción "Última"

"Antes que nada, te agradezco lo vivido

"Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido

"Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido

"Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual

"Seguramente con el tiempo te arrepientas

"Y algún día quieras volver a tocar mi puerta

"Pero ahora

"He decidido estar sola

"Se me perdió el amor a mitad de camino

"¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

"No trates de convencerme, te lo pido

"Que ya está decidido

"Nos queda lo aprendido

"Tú querías salir y yo quedar contigo en casa

"Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte

"Ya ni tus amigos con los míos combinaban

"Más fácil era mezclar el agua y el aceite

"Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba

"Y que para mí todo era poco, insuficiente

"Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama

"Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente

"Seguramente con el tiempo me arrepienta

"Y algún día quiera volver a tocar tu puerta

"Pero ahora

"Debo aprender a estar sola

"Se nos perdió el amor a mitad de camino

"¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

"No trates de convencerme, te lo pido

"Que ya está decidido

"Nos queda lo aprendido

"Se nos rompió el amor a mitad de camino

"¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

"No trates de convencerme, te lo pido

"Que ya está decidido