Los conciertos en CDMX para vivir en Halloween y Día de Muertos

Los conciertos en Ciudad de México no descansan. Esta semana, el Palacio de los Deportes y otros recintos de la capital se llenarán de música, protesta y nostalgia. Desde el regreso de leyendas como Morrissey hasta artistas nacionales como NSQK, la ciudad vivirá noches intensas de celebración.

¿Qué conciertos se llevarán a cabo esta semana?

Checa la agenda de los shows que prometen desvelar al público y a los fans de los conciertos en vivo.

Molotov (30 de octubre)

El Palacio de los Deportes se convertirá en un campo de batalla sonoro cuando Molotov celebre su "TxxxR 30 Aniversario" con un concierto sold out que confirma que su poder sigue intacto. Formados en 1995, los creadores de himnos como "Gimme tha Power" y "Frijolero" siguen siendo una de las voces más incómodas del rock en español. Su mezcla de rap, punk y funk, acompañada de letras que no le temen a la crítica social, hizo que la banda trascendiera generaciones. La demanda fue tal que abrieron una nueva fecha para el 31 de enero de 2026, también en el Palacio.

Morrissey (31 de octubre)

El exlíder de The Smiths regresará al Palacio de los Deportes, marcando uno de los regresos más esperados del año, (al igual que Oasis), antes de viajar a Guadalajara para presentarse el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex. Tras cancelar su gira por Latinoamérica en 2024 por problemas de salud, el cantante vuelve con renovada energía. Su setlist combinará clásicos de The Smiths como "There Is a Light That Never Goes Out" con temas de su carrera solista que exploran la soledad, la identidad y el desencanto con una honestidad brutal.

NSQK (1 de noviembre)

El relevo generacional de la música mexicana también tendrá su momento estelar. NSQK, el alter ego del regiomontano Rodrigo Torres, debutará en el Palacio de los Deportes, un salto monumental tras llenar el Pepsi Center el año pasado. Con su mezcla de rap, R&B y pop electrónico, NSQK ha construido una comunidad leal que lo sigue por su vulnerabilidad y su capacidad para reinventarse. El show incluirá temas de su disco "ATP: Aún Te Pienso", además de nueva música que marcará el inicio de una nueva etapa. Su anuncio fue tan original como él: en lugar de publicarlo en redes, colocó carteles físicos en puestos de periódicos, invitando a sus fans a encontrarlos y compartir las imágenes en línea.

¿Qué otros shows se realizarán en octubre?

Además de los ya mencionados conciertos, la semana estará llena de propuestas musicales para todos los gustos:

27 de octubre: Primal Scream en el Teatro Metropólitan

28 de octubre: Nathy Peluso en el Pepsi Center WTC

31 de octubre: Swedish House Mafia, Anjunadeep Open Air y El Zar en Paradiso

31 de octubre: Avatar en el Pepsi Center.