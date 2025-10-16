Promete noche de amor y nostalgia

Miguel Bosé llegará con un espectáculo, concebido como una despedida intensa y emotiva, dedicado especialmente a sus seguidores más fieles y es por ello que regresa a Hidalgo, Texas con "Importante Tour" al escenario de Payne Arena de Hidalgo, Texas, este próximo sábado 18 de octubre en punto de las 20:00 horas.

Este gran concierto contará con una lluvia de grandes éxitos como "Amante bandido", "Te amaré", "Si tú no vuelves" y "Morena mía", entre otros temas que se han convertido en himnos que han marcado a varias generaciones.

UN ÍCONO MUSICAL

La carrera de Bosé comenzó en el ámbito de la actuación, pero fue en la música donde alcanzó una proyección internacional inigualable. Desde su debut discográfico en 1977 con el álbum Linda, su voz y carisma lo posicionaron como una figura central del pop tanto en Iberoamérica como en Europa.

Su versatilidad artística le ha permitido transitar desde baladas románticas hasta propuestas experimentales, consolidando una influencia que se extiende a lo largo de más de cinco décadas y que ha dejado una huella indeleble en la historia de la música en español.

IMPACTA CON TOUR

El impacto de su actual gira en Estados Unidos ha sido notable la gran admiración que siente el público por el Estañol quien a lo largo de su carrera, ha colaborado con destacados artistas como Rauw Alejandro, Ximena Sariñana, Los Ángeles Azules y Pepe Aguilar, ampliando así su legado y su alcance generacional.