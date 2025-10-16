Promete noche de amor y nostalgia

Promete noche de amor y nostalgiaDescubre la trayectoria musical de Miguel Bosé y sus éxitos en concierto en Hidalgo, Texas.
Miguel Bosé llegará con un espectáculo, concebido como una despedida intensa y emotiva, dedicado especialmente a sus seguidores más fieles y es por ello que regresa a Hidalgo, Texas con "Importante Tour" al escenario de Payne Arena de Hidalgo, Texas, este próximo sábado 18 de octubre en punto de las 20:00 horas.
Este gran concierto contará con una lluvia de grandes éxitos como "Amante bandido", "Te amaré", "Si tú no vuelves" y "Morena mía", entre otros temas que se han convertido en himnos que han marcado a varias generaciones.
UN ÍCONO MUSICAL
La carrera de Bosé comenzó en el ámbito de la actuación, pero fue en la música donde alcanzó una proyección internacional inigualable. Desde su debut discográfico en 1977 con el álbum Linda, su voz y carisma lo posicionaron como una figura central del pop tanto en Iberoamérica como en Europa.
Su versatilidad artística le ha permitido transitar desde baladas románticas hasta propuestas experimentales, consolidando una influencia que se extiende a lo largo de más de cinco décadas y que ha dejado una huella indeleble en la historia de la música en español.
IMPACTA CON TOUR
El impacto de su actual gira en Estados Unidos ha sido notable la gran admiración que siente el público por el Estañol quien a lo largo de su carrera, ha colaborado con destacados artistas como Rauw Alejandro, Ximena Sariñana, Los Ángeles Azules y Pepe Aguilar, ampliando así su legado y su alcance generacional.
Para este próximo 18 de octubre en Hidalgo, Texas el cantante promete una selección de sus temas más emblemáticos en las fechas finales de su tour, asegurando una experiencia única para quienes asistan, así que aún están a tiempo los fans de Reynosa y El Valle de Texas de adquirir las últimas localidades y ser parte de esta espectacular concierto que los llevará cinco décadas atrás.